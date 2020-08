Adik Bungsu Presiden Trump, Robert, Meninggal di Usia 71 Tahun

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berkabung memberikan penghormatan terakhir kepada adik bungsunya yang juga dianggap sahabat, Robert Trump. Robert meninggal di usia 71 tahun.

"Dengan berat hati saya berbagi saudara laki-laki saya yang luar biasa, Robert, meninggal dengan damai malam ini," ujar Trump dalam sebuah pernyataan, Sabtu (15/8).

Presiden Trump telah menjenguk saudaranya, Robert, di rumah sakit di New York sehari sebelum kematiannya. "Dia mengalami saat-saat sulit," katanya kepada wartawan.

Tidak jelas penyebab kematian Robert Trump. Sejumlah laporan media AS menyatakan dia sakit parah.

"Dia bukan hanya saudara saya, dia adalah sahabat saya," kata Donald Trump dalam sebuah pernyataan, Sabtu. "Kenangannya akan hidup di hati saya selamanya."

Putra Presiden Trump, Eric, menggambarkan pamannya sebagai 'pria luar biasa kuat, baik hati, dan sangat setia. "Dia akan sangat dirindukan oleh seluruh keluarga kami," cuitnya di Twitter.

Robert adalah anak bungsu dari lima bersaudara buah cinta Fred dan Mary Anne Trump. Robert lahir dua tahun setelah Donald Trump. Sementara si sulung, Fred Trump Jr telah meninggal pada 1981.

Robert Trump menghabiskan sebagian besar kariernya dengan bekerja pada perusahaan real estate keluarga dan menjadi seorang eksekutif top.

Dia baru-baru ini mengajukan permintaan ke pengadilan dalam upaya yang gagal untuk menghentikan publikasi buku keponakannya, Mary Trump. Buku 'How My Family Created the World's Most Dangerous Man' itu menceritakan sisi keburukan Donald Trump.

Menurut New York Post, Robert menghabiskan lebih dari seminggu di unit perawatan intensif Rumah Sakit Mount Sinai Manhattan pada Juni. (BBC/Hym/OL-10)