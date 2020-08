Teringat Cita-Cita Masa Kecil

KEPUTUSAN senator Kamala Harris menerima pinang­an Joe Biden sebagai kandidat Wakil Presiden Ame­rika 2020 memberi kesan tersendiri bagi aktris Reese Witherspoon, 44. Sebab, keputusan yang diambil oleh politikus perempuan yang kini menjabat sebagai Senator California itu mengingatkan kembali pada impian kecilnya yang ingin menjadi presiden perempuan pertama di AS.

“Beberapa teman tertawa, tetapi guru saya menatap tajam mata saya dan berkata, ‘Aku akan menjadi orang pertama yang memilihmu, Reese’,” kenang Witherspoon pada akun Instagram-nya, Kamis (13/8).

Aktris pemenang Golden Globe Awards 2018 itu ikut membagikan potret masa kecilnya saat masih bersekolah. Ia juga menegaskan dukungannya kepada Harris yang menurutnya merupakan representasi dari para perempuan tangguh di Amerika Serikat.

“Sekarang Anda tahu bahwa Anda juga bisa, dengan kerja keras Anda, mendedikasikan hidup Anda untuk membantu sesama, Anda bisa bangkit untuk menjadi calon Wakil Presiden di AS,” ujar aktris yang konon memiliki bayaran termahal di Amerika itu beserta emoji bendera AS dan tagar bertuliskan ‘Kamala Harris’ dan ‘We Have Her Back’. (Bus/H-2)