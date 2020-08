Amar Bank Raih Best Places to Work 2020

PENGHARGAAN Best Places to Work yang diterima tahun ini menjadi bukti kesuksesan Amar Bank menciptakan tempat bekerja yang nyaman bagi karyawan. Penghargaan ini menjadi bukti bank digital murni pertama di Indonesia itu diakui sebagai salah satu tempat terbaik untuk bekerja di Indonesia.

“Kami gembira menerima penghargaan Best Places to Work 2020. Kami menciptakan tempat kerja di mana peluang pertumbuhan cukup luas dan disediakan dengan cara yang menarik dan menyenangkan," jelas Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (14/8).

Head of People Function Amar Bank, Ratna Julia Sahlan menambahkan budaya kerja di Amar Bank adalah sesuatu yang membuat mereka menjadi unik di industri perbankan. Ratna menyebut, pihaknya selalu membekali Amarites, tim Amatr Bank, dengan berbagai budaya aktivitas dan pada saat yang sama mendukung mereka untuk berkembang.

"Penghargaan Best Places to Work 2020 memberi kami lebih banyak dukungan untuk terus melakukan apa yang telah kami lakukan dan bahkan melakukannya dengan lebih baik lagi,” kata Ratna.

Best Places to Work merupakan sebuah program sertifikasi internasional yang memberikan kesempatan kepada perusahaan di berbagai negara untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterlibatan dan kepuasan karyawan. Penghargaan Best Places to Work 2020 menggunakan metodologi penilaian mulai dari survei terhadap seluruh karyawan, penilaian dari SDM hingga validasi data.

“Amar Bank mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya memberikan penghargaan kepada pekerja tetapi juga menumbuhkan semangat keberagaman, tanggung jawab sosial, dan inovasi serta memberdayakan orang-orang berbakat untuk membangun masa depan yang lebih cerah,” kata Hamza Idrissi, Program Manager Best Places To Work for Indonesia. (RO/R-1)