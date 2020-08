Simona Halep Melenggang ke Semifinal Prague Open

Unggulan teratas Simona Halep melaju ke semifinal WTA Prague Open setelah mengalahkan petenis Polandia Magdalena Frech dalam dua set, Jumat.

Juara bertahan Wimbledon itu hanya butuh waktu 59 menit untuk membuat Frech menyerah 2-6, 0-6.

“Ini merupakan pertandingan yang bagus dan saya memenanginya,” kata petenis 28 tahun itu kepada Czech Television, seperti dikutip AFP, Jumat (14/8).

“Saya memukul bola lebih kuat dan menguasai lapangan lebih baik daripada dua pertandingan sebelumnya,” katanya menambahkan.

Prague Open merupakan turnamen internasional pertama Halep sejak Februari ketika negara asalnya, Rumania, menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown.

Halep semestinya juga tampil di Palermo Open pada 3 Agustus. Namun ia memutuskan mundur setelah pemerintah Italia memberlakukan karantina wajib bagi orang yang datang dari Rumania dan Bulgaria.

Penyelenggara Prague Open telah memindahkan semua pemain dan staf ke satu hotel yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Seluruh pemain dan staf diharuskan untuk dicek suhu tubuh secara teratur. Pun demikian kewajiban pemakaian masker kecuali pada saat latihan.

Hingga saat ini, Halep masih belum memutuskan apakah dia akan tampil di US Open pada 31 Agustus mendatang. Namun ia mengaku bahwa terlalu sulit baginya untuk melakukan perjalanan ke New York di tengah kondisi pandemi covid-19 di AS. (OL-12)