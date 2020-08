Sekitar 900 Tenaga Medis AS Wafat Akibat Covid-19

SEDIKITNYA 922 petugas kesehatan di Amerika Serikat telah meninggal akibat terpapar covid-19, menurut temuan sebuah laporan baru-baru ini.

Laporan yang diterbitkan oleh Lost on the Frontline, sebuah proyek bersama antara lembaga nonprofit AS Kaiser Health News dan surat kabar Inggris The Guardian, 167 petugas kesehatan telah diidentifikasi, dengan profil mereka diterbitkan sebagai bagian dari laporan tersebut.

Angka tersebut terdiri dari dokter, perawat, dan paramedis, serta staf pendukung penting seperti petugas kebersihan dan administrator rumah sakit.

Data dalam laporan tersebut menunjukkan beberapa dari mereka yang meninggal tidak memiliki akses ke alat pelindung diri yang memadai, seperti masker, gaun pelindung, dan sarung tangan.

Sedangkan yang meninggal mayoritas yaitu 103 orang adalah orang kulit berwarna. (Xinhua/OL-8).