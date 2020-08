Bridgestone dan VW Kembangkan Ban Khusus Mobil Listrik ID.3

JUMLAH pengguna mobil listrik di Indonesia belum sebanyak di Eropa. Penjualan mobil listrik di benua biru itu mengalami peningkatan sebesar 58% di kuartal I 2020 dengan jumlah penjualan mencapai 220 ribu unit. Kesadaran masyarakat Eropa terhadap lingkungan membuat penjualan mobil listrik terus meningkat.

Menanggapi tren ini, Bridgestone kembali berkolaborasi dengan Volkswagen untuk mempersembahkan terobosan baru yang menghadirkan ban berbobot ringan untuk mobil listrik terbaru, Volkswagen ID.3.

Bridgestone Turanza Eco adalah ban yang dirancang khusus untuk ID.3 dan pertama yang dibuat dengan bahan baku lebih sedikit dari biasanya. Menggunakan teknologi ENLITEN yang ramah lingkungan, membuat ban Turanza Eco memiliki hambatan gulir yang sangat rendah.

Volkswagen ID.3

ID.3 adalah kendaraan listrik pertama dari Volkswagen untuk memberikan manfaat berkendara bagi mereka yang terbiasa mengendarakan mobilnya sehari-hari. Selama pengembangan ID.3, Volkswagen mencari ban yang dapat memberikan performa yang baik di permukaan basah maupun kering, daya cengkram pengereman yang baik, umur ban yang panjang, dan terpenting, memiliki hambatan gulir yang sangat rendah.

Hambatan gulir sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar, dalam hal ini daya tahan baterai ID.3, dan Bridgestone menjawab semua kebutuhan tersebut dengan menciptakan ban Turanza berteknologi ENLITEN. Teknologi ini membuat ban menjadi lebih ringan berkat penggunakan material yang lebih sedikit dan mengasilkan hambatan gulir yang rendah.

Ban Turanza Eco memiliki hambatan gulir lebih rendah 30% dari ban musim panas premium lainnya yang berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang lebih hemat pada mobil bermesin konvensional dan menghemat konsumsi baterai pada mobil listrik secara signifikan.

Bridgestone mengklaim penghematan yang diberikan Turanza Eco mencapai 20%. Hal ini setara pengurangan penggunaan bahan baku yang 2 kg lebih ringan dibandingkan dengan kebutuhan bahan baku ban regular lainnya, sebuah keuntungan tambahan dari sisi sumber daya dan lingkungan.

Penggunaan teknologi ENLITEN menciptakan keselarasan proses pencampuran bahan baku untuk menghasilkan hambatan gulir yang rendah tanpa mengorbankan faktor daya cengkram di permukaan basah dan kering sehingga mampu meningkatkan kendali kendaraan dan kenyamanan berkendara.

Turanza Eco tersedia dalam tiga ukuran yaitu rim 18, 19 dan 20 inci untuk Volkswagen ID.3. Khusus untuk ukuran 19 dan 20 inci dilengkapi dengan Teknologi B-Seal milik Bridgestone, yaitu mampu membuat kendaraan tetap mampu berjalan meskipun terkena benda tajam pada bagian telapak.

"Bridgestone sangat bangga untuk dapat turut serta mempersembahkan performa dan kebaikan untuk lingkungan secara bersamaan melalui Teknologi ENLITEN yang pertama kali dikenalkan melalui kendaraan listrik ID.3 milik Volkswagen," ungkap VP Original Equipment at Bridgestone EMIA (Europe, the Middle East and Africa) Mark Tejedor di Brussels, Belgia, Rabu (12/8).

Volkswagen Head of Chassis Development Karten Schebsdar mengatakan bahwa ID.3 merupakan ciptaan terhebat Volkswagen setelah Golf. "Diperlukan ban yang sempurna agar para pengendara benar-benar dapat merasakan seluruh performa kendaraan dan keuntungan yang diberikan pada lingkungan. Maka dari itu kami memilih Bridgestone dengan Teknologi ENLITEN untuk ID.3," timpal Karten. (S-4)