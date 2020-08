Investasi di Media Hipwee, YOT Bidik Generasi Muda

GENERASI muda atau kini biasa disebut generasi milenial memang banyak memegang peranan penting saat ini. Tidak berlebihan jika potensi besar mereka sebagai generasi penerus kerap dimanfaatkan oleh beragam perusahaan. Hal itu pula yang coba dilakukan PT YOT Inspirasi Nusantara (Young On Top).

Prusahaan berbasis komunitas yang fokus pada pengembangan potensi generasi muda Indonesia itu melakukan investasi pada media Hipwee untuk menjangkau lebih banyak anak muda di Indonesia. Melalui investasi itu, Young On Top berkomitmen untuk terus menciptakan generasi muda yang lebih kuat sesuai dengan visinya, yakni to create stronger next generations of Indonesia, dengan menerbitkan konten-konten positif untuk anak muda.

Berdasarkan data BPS pada 2019, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Ini artinya, pemuda memiliki peranan sangat besar bagi kemajuan bangsa. Melihat hal ini, PT YOT Inspirasi Nusantara secara konsisten memberdayakan anak-anak muda Indonesia untuk menjadi generasi penerus yang kuat selama sebelas tahun ini.

Untuk berdampak lebih luas, YOT pun berinvestasi di Hipwee, media online informatif, inspiratif, dan menghibur untuk anak muda. Kesamaan segmen dan values inilah yang membuat mereka tertarik untuk mengembangkan Hipwee.

"Kesamaan values yang dimiliki Young On Top dan Hipwee yang membuat kami tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan Hipwee bersama perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan grup YOT dan ekosistem Kejora Capital," ujar Founder & CEO YOT Nusantara (Holding), Billy Boen.

Senada, Head of Operations Hipwee, Nendra Rengganis atau Monik berharap, kolaborasi YOT dengan Hipwee ini memiliki lebih banyak keleluasaan untuk menciptakan konten-konten yang tidak hanya di-klik saja, tapi juga mampu berdampak dengan membantu memecahkan masalah khas anak muda.

“Kami tidak sabar untuk segera berkolaborasi dan menciptakan banyak terobosan baru yang semoga, bisa menemani langkah anak muda Indonesia menemukan versi terbaik dari diri mereka,” kata Monik.

Kejora Kapital, investor Hipwee juga berharap, Young On Top dapat semakin menguatkan brand Hipwee dan memberikan dampak positif bagi pemuda Indonesia.

"Kejora Kapital menyambut baik kehadiran YOT demi penguatan brand dan pengembangan Hipwee ke depannya. Semoga sistem YOT, Kejora, dan Hipwee akan dapat memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi anak-anak muda Indonesia," ujar Co-founder and Managing Partner of Kejora Kapital, Andy Zain.

YOT dan Hipwee mempercayakan Alexander Zulkarnain sebagai Chief Brand Officer untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, brand, dan partnership Hipwee. Dengan pengalamannya di dunia media, brand, dan startup selama belasan tahun, Alexander diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Hipwee.

Hipwee selama ini fokus menciptakan konten positif yang memecahkan permasalahan khas anak muda. Untuk menyebarluaskan kontennya, Hipwee menggunakan strategi viralitas di media sosial. Hingga saat ini, Hipwee telah berkembang menjadi media rujukan konten positif bagi anak muda Indonesia dengan target usia utama 18 sampai 24 tahun. Hipwee juga memiliki komunitas yang tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Solo Yogyakarta dan lain-lain, serta memiliki lebih dari 9.000 kontributor aktif yang menulis di fitur Community dan juga memiliki 25 juta pageviews dan 10 juta user setiap bulannya. (RO/A-1)