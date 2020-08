Tampil Solid, Jazz Tekuk Spurs

RAYJON Tucker mencetak 18 poin (tertinggi dalam kariernya) untuk memimpin Utah Jazz meraih kemenangan 118-112 atas San Antonio Spurs di The Field House at ESPN Wide World of Sports Complex di dekat Orlando, Jumat (14/8) WIB.

Pada pertandingan terakhir sebelum babak playoff itu, Jazz tampil solid secara tim, terbukti dari meratanya kontribusi pemain dalam mendulang poin.

Berdasarkan statistik pertandingan seperti yang dirilis laman resmi liga, delapan pemain Jazz mencetak dua digit angka.

Jarrell Brantley (13 poin) dan Nigel Williams-Goss (10 poin) mencapai angka ganda untuk pertama kalinya dalam karier NBA mereka.

Baca juga: Grizzlies Amankan Tiket Play-in, Suns Tunggu Hasil Trail Blazers

Ed Davis mencetak 11 poin, tertinggi musim ini, dan menambahkan enam rebound hanya dalam tujuh menit untuk Jazz sebelum keluar karena cedera lutut kiri pada kuarter kedua.

Jazz yang berada di peringkat keenam (44-28) akan menghadapi peringkat ketiga Denver Nuggets (46-26) pada putaran pertama Playoff NBA pada Selasa (18/8) WIB.

Spurs (32-39) dipastikan absen di postseason untuk pertama kalinya sejak 1997, mengakhiri rekor 22 musim berturut-turut berpartisipasi dalam playoff NBA.

Keldon Johnson memimpin pengumpulan angka Spurs dengan 24 poin. Dejounte Murray menambahkan 12 poin, 14 rebound, dan tujuh assist. (Ant/OL-1)