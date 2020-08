699 Perusahaan Go Public di Tengah Pandemi Covid-19

SEBANYAK 699 perusahaan telah go public (Initial Public Offering/IPO) di BEI pada 10 Agustus 2020.

Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan, angka ini menurutnya dinilai tinggi karena terjadi di tengah pandemi covid-19. Angka ini pun menjadikan Indonesia negara yang unggul atas perusahaan yang go public pada 2020 ini.

“Di tengah pandemi per 10 Agustus ini total ada 699 perusahaan yang listing di BEI. Kalau dibandingkan di Asean kita unggul,” ujar Inarno dalam diskusi secara virtual, Kamis (13/8).

Sementara itu, geliat investasi di pasar saham pun terlihat dari pertumbuhan investor di pasar modal secara signifikan. Hingga sejauh ini terdapat total 3 juta investor di pasar modal baik untuk saham, reksadana, dan obligasi. Angka ini menunjukan kenaikan sebesar 22% bila dibandingkan 2019 lalu.

“Investor tumbuh dengan kenaikan 22% dibandingkan 2019. Hingga kini sudah mencapai 3 juta investor di pasar modal secara total baik saham, reksadana, dan obligasi,”jelasnya.

Selanjutnya, Inarno mencatat terdapat kenaikan aktivitas transaksi harian yang hampir mencapai 100%. Menurut pengamatannya, investor aktif harian pada Januari hingga Maret masih sekitar 50 ribu transaksi per hari. Lalu setelah Juni kenaikan naik signifikan yang mencapai 93 ribu per hari. Bahkan puncaknya sempat menyentuh transaksi 112 kali per hari.

“Lalu juga terjadi kenaikan frekuensi transaksi harian yang luar biasa selama pandemi ini. Di Januari hingga Maret itu ada 50 ribu kali. Namun, mulai Juni kenaikan luar biasa hingga 93 ribu dan puncaknya 112 ribu per hari,” paparnya.

Pihaknya pun memastikan meski tengah pandemi covid-19 kegiatan sosialisasi dan edukasi investasi di pasar modal tetap dilakukan secara virtual. BEI pun masih melakukan sosialisasi untuk perusahaan yang tengah melakukan proses go public dengan one on one meeting dna berbagai kegiatan lainnya. (OL-2)