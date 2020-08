Pertamina Luncurkan New Bright Store

PT Pertamina (Persero) menyediakan layanan baru di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yakni new bright store.

Ini merupakan food service yang mengusung konsep konsep ready to eat, ready to drink & ready to go.

Direktur utama Pertamina Retail Iin Febrian mengatakan esensi dari new bright store adalah merespons pandemi covid-19 yang membuat masyarakat dan bisnis harus beradaptasi.

“Lingkungan bisnis dari beberapa tahun terakhir itu turun. Pertamina mentransformasi untuk konsep modern dan menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Dengan ini juga bisa menumbuhkan bisnis sebesar 14,3%,” kata Iin saat pembukaan new bright store secara daring, kemarin.

Berbeda dengan bright store sebelumnya, new bright store ini menyediakan konsep dan pelayanan yang lebih kekinian. Misalnya, interior yang modern, servis ready to eat and ready to drink, SDM yang andal sehingga makanan siap saji yang lebih enak, varian produk yang lebih lengkap, meeting point yang nyaman saat lelah berkendara, dan menyediakan layanan pembayaran tagihan seperti BPJS, PLN, dan lainnya. “Selain bisa mengisi bahan bakar bisa menjadi tempat nongkrong. Ini konsep modern yang bisa menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat luas, khususnya generasi saat ini,” ujar Iin. (Iam/E-3)