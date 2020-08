Melissa Etheridge Sososk Penting di Balik Kesuksesan Brad Pitt

PENYANYI dan penulis lagu Melissa Etheridge, 59, merupakan sosok yang berada di balik kesuksesan aktor Brad Pitt di dunia hiburan.

Ketika Pitt tiba di Los Angeles, Amerika Serikat, dia hanya memiliki US$325 (senilai Rp4 jutaan saat ini) di sakunya. Etheridge mengizinkan Pitt tidur di sofa sehingga ia tidak perlu mengeluarkan uang untuk merebahkan tubuhnya.

Pelantun I’m the Only One itu juga yang mengajari Pitt dalam kemampuan memancing hingga Pitt mendapatkan peran dalam audisi film garapan Robert Redford berjudul A River Runs Through It (1992).

“Dia mengikuti audisi untuk A River Runs Through It. Untuk audisi dia datang ke rumah saya karena saya punya kolam renang. Saya pun mengajarinya cara memancing ikan di kolam renang,” ungkap Melissa Etheridge sebagaimana dilansir dari mirror.co.uk, kemarin.

Di industri hiburan Hollywood, nama Melissa Etheridge cukup dikenal. Perempuan kelahiran Kansas, Amerika Serikat, itu memenangi Grammy Award untuk Best Rock Vocal Performance Female lewat lagunya berjudul Ain’t it Heavy dari album ketiganya Never Enough pada 1993 silam. (Zuq/H-2)