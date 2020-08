Antonio Banderas Positif Covid-1 Tepat di Hari Ulang Tahunnya

AKTOR Antonius Banderas mengungkapkan dirinya positif terjangkit virus korona atau covid-19 tepat di hari ulang tahunnya pada 10 Agustus 2020 lalu.

Kabar itu diumumkan bintang film The Mask of Zorro itu melalui akun Twitter-nya. “Saya terpaksa merayakan ulang tahun ke-60 dalam masa karantina setelah dinyatakan positif covid-19 yang disebabkan virus korona,” tulis aktor Pain and Glory tersebut dalam bahasa Spanyol, dikutip dari Variety, kemarin.

Namanya menambah daftar panjang selebritas dunia yang positif virus korona, seperti Tom Hanks, Idris Elba, dan Olga Kurylenko. Antonio Banderas mengungkapkan kini ia dalam kondisi baik, hanya merasa lebih lelah dari biasanya. Dia pun optimistis dapat sembuh secepatnya.

“Dengan mengikuti instruksi medis, saya harap (itu) memungkinkan saya mengatasi derita selama terinfeksi. Itu memengaruhi banyak orang di bumi ini,” ungkap ayah dari Stella Banderas itu.

Selama menjalani masa karantina, aktor kelahiran Spanyol ini berancang-ancang akan memanfaatkan waktu dengan membaca buku, menulis, beristirahat, dan membuat rencana yang lebih bermakna di usianya sekarang.

Antonio Banderas masuk nominasi Oscar 2020 kategori Aktor Terbaik berkat perannya sebagai Salvador Mallo di film Pain and Glory. (Medcom.id/H-2)