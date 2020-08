Pandemi Covid-19 Membawa Berkah Bagi E-Commerce

SETELAH mendapatkan pendanaan dari Konimex Group, IUIGA (ai-yu-ga) startup ritel dari Singapore, secara resmi hadir untuk pasar Indonesia. Melihat permintaan yang cukup tinggi pada pasar Indonesia, kini IUIGA telah tersedia dalam bentuk website dan aplikasi yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store.



Bekerja sama dengan lebih dari 400 pabrik merek terkenal, IUIGA menggunakan model bisnis ODM (Original Design Manufacturer) yang memungkinkan konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

IUIGA mengubah jalur distribusi yang biasa digunakan oleh ritel tradisional menjadi 'Direct to Consumer'. Dengan menggunakan model distribusi ‘Direct to Consumer’, IUIGA menghilangkan middle-man yang pada akhirnya mengurangi marjin dari harga barang. Jika pada ritel tradisional, harga jual barang bisa 8 – 15x dari biaya produksi sedangkan di IUIGA hanya 1.6 – 2x dari biaya produksi.



“IUIGA berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, hal ini dapat dilihat dari segala fitur yang kami berikan. Misalnya, di IUIGA kami memungkinkan konsumen untuk dapat mengetahui komponen biaya dari setiap produk IUIGA melalui fitur transparent pricing. Fitur transparent pricing memuat informasi biaya produksi, profit, dan komparasi harga tradisional ritel dari setiap produk IUIGA” ujar Managing Director IUIGA Indonesia, William Firman,



Banyak industri yang mengalami dampak dari pandemi dan berjuang untuk bisa menyelamatkan bisnisnya (khususnya untuk hospitality, FnB dan ritel). Namun setelah PSBB, pemerintah mengajak seluruh pihak yang terlibat dari segala industri untuk bangkit sehingga dapat menyelamatkan perekonomian nasional. Masyarakat juga membutuhkan pilihan alternatif produk dengan kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau.



“Hal ini juga dapat menjadi sebuah kebanggan tersendiri, bahwa Konimex Group menjadi pemimpin pendanaan bagi startup luar di Series A. Selain itu, apa yang ditawarkan oleh IUGA sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada masa ini,” ujar Group Chief Strategy Officer Konimex Group, Edward Joesoef.-



Kondisi pandemi juga mempengaruhi tingkat daya beli yang membuat perubahan prerilaku konsumen. Namun, seperti yang kita tahu kebutuhan sehari-hari juga tidak dapat dihindarkan. Sebagai Ibu rumah tangga Cathy Sharon juga mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dalam memilih barang yang akan dibeli.



“Sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, saya perlu berputar otak dengan keadaan sekarang. Saya perlu menyesuaikan kembali uang belanja rumah tangga karena dampak dari situasi pandemi. Di saat yang bersamaan, kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa dihindarkan. Misalnya, saya memilih untuk mengurangi pembelian makanan siap saji dari luar dan mengolah makanan sendiri. Perubahan kebiasaan ini membuat saya membutuhkan perlengkapan masak yang lebih lengkap,” ujar selebritas, Cathy Sharon.



Selain memiliki produk berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tradisional ritel, IUIGA juga memiliki beberapa fitur unggulan antara lain 30 hari return/exchange dan garansi hingga 20 tahun.



Memastikan kemudahan berbelanja untuk setiap konsumen, IUIGA bekerjasama dengan 6 penyedia jasa pengiriman untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Konsumen dapat memilih durasi pengiriman barang mulai dari instant, same day, next day dan reguler. Selain itu IUIGA juga telah bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran digital yang memungkinkan konsumen memilih mode pembayaran yang diinginkan seperti kartu kredit, bank transfer, dompet digital dan mode pembayaran lainnya.



“IUIGA akan terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen kami. Saya harap melalui fitur-fitur yang kami miliki, IUIGA dapat memberikan pengalaman yang memuaskan dalam berbelanja online. Selain itu, saya berharap agar IUIGA dapat menjadi platform bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi smart buyer,” tutup William. (RO/A-1)