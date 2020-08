Laufenn Hadir untuk Menambah Rasa Percaya Diri dalam Berkendara

PRODUSEN ban kenamaan Korea Hankook Tire meluncurkan produk dengan inovasi teknologi untuk passenger car. President Hankook Tire Sales Indonesia, Yoonsoo Shin, mengatakan pihaknya telah memproduksi ban keren dan penuh gaya, yakni Laufenn.

"Laufenn ingin memberikan kepercayaan diri kepada para penggunanya tentang gaya hidup sehari-hari, sekaligus kemampuan mengatasi berbagai kondisi dan medan," ujar Yoonsoo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Menurut dia, Laufenn merupakan kombinasi dari penampilan modis dengan fungsionalitas yang tinggi. Umumnya pemilik mobil sebatas mengandalkan velg atau pemilihan dimensi ban--semisal ban besar lebih keren untuk mobil modifikasi tampilan.

"Sebagai komponen vital penunjang kendaraan, kami ingin keberadaan ban bisa meningkatkan kualitas visual kendaraan secara keseluruhan. Semangat modifikasi bisa dimulai dari memilih ban yang memiliki desain apik dan fungsional," imbuhnya.

Adapun seri Laufenn terdiri dari terdiri dari tujuh sub-jenis untuk segmen mobil berbeda, mulai dari mobil kategori multi-purpose vehicle (MPV) sampai sport utility vehicle (SUV). Hankook Tire berupaya menghadirkan produk sesuai kebutuhan dan karakteristik pengguna.

"Kami tidak menerapkan prinsip one-sized fits all karena tidak ingin membatasi potensi pasar untuk produk unggulan seperti ini. Tiap jenis produk ini punya masing-masing keunggulan, tipe alur yang khas, dan teknologi flagship," tegasnya.

Untuk segmen kendaraan paling umum di Indonesia seperti MPV dan Low Cost Green Car atau LCGC, Laufenn tersedia dalam jenis S FIT EQ dan G FIT EQ. Keduanya sama-sama mengutamakan aspek kenyamanan dan kebisingan yang minim dalam berkendara.

S FIT EQ cocok bagi kendaraan yang kerap digunakan dengan kecepatan tinggi baik pada kondisi jalan basah maupun kering. Tipe G FIT EQ hadir dengan kemampuan handling dan pengereman yang lebih baik, sama-sama untuk jalan basah dan kering.

Untuk ban premium all-season, Laufenn menghadirkan S FIT AS dan G FIT AS untuk mobil kategori SUV dalam jenis ultra-high performance (UHP). S FIT AS merupakan ban yang menawarkan presisi kemudi yang tinggi dan handling yang sporty. G FIT AS lebih mengutamakan kenyamanan dan kebisingan yang rendah. (RO/A-3)