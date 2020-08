Uji Coba Vaksin Covid-19 Kian Cepat, IHSG Ditutup Menguat

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Rabu (12/8) ini. Penguatan indeks sebesar 0,83% atau 43,2 poin menuju 5233 poin.

Analis Binaartha Sekuritas, M. Nafan Aji, menilai penyebab penguatan IHSG bersumber dari perkembangan uji vaksin covid-19 yang menunjukkan kemajuan.

Namun, IHSG sempat dibuka melemah pada pagi ini. Pergerakan saham kembali menguat hingga sesi penutupan. Adapun penguatan saham ini dengan frekuensi transaksi 853,345 dan volume 11,7 miliar.

Total saham yang diperdagangkan sebesar 6086 triliun. Sekitar 171 saham terpantau naik, 241 saham mengalami penurunan dan 169 saham tidak bergerak. Hal serupa menimpa kumpulan 45 saham unggulan (LQ45) yang bertengger di zona hijau.

“Penyebab penguatan IHSG hari ini karena perkembangan uji vaksin covid-19 yang semakin cepat,” ujar Nafan saat dihubungi, Rabu (12/8).

Penyebab lainnya ialah pasar melihat keseriusan pemerintah dalam memulihkan ekonomi domestik. Menurutnya, pemerintah berkomitmen kuat untuk menjalankan setiap program yang menjadi bagian pemulihan ekonomi.

“Komitmen pemerintah dalam rangka menjalankan program pemulihan ekonomi nasional juga menjadi sentimen positif,” imbuh Nafan.

Adapun top gainers hari ini, yaitu saham Bank BNI (BBNI) dengan kenaikan 7,22% dengan harga per saham Rp 5.125. Saham Bank BRI (BBRI) naik 5,02% dengan harga per saham Rp 3.350. Kemudian, saham Bank BTN (BBTN) naik 3,9% dengan harga per saham Rp 1.465.

Sementara itu, top losers hari ini ialah saham Merdeka Copper Gold (MDKA) yang turun 5,4%, dengan harga per saham Rp 1.810. Saham Indofarma (INAF) turun 4,72% dengan harga per saham Rp 3.230. Kemudian, saham Aneka Tambang (ANTM) turun 3,75% dengan harga per saham Rp 770.(OL-11)