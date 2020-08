Sukses Tayang, RTV Kembali Hadirkan My Hero Academia Season 2 

SETELAH sukses dengan penayangan di season pertama My Hero Academia di RTV yang tayang mulai Sabtu 18 Juli 2020 serta mendapat respons positif dari pemirsa serta penggemar Anime di Indonesia, RTV kembali akan menayangkan My Hero Academia season 2 mulai Sabtu (8/8/2020) akhir pekan ini.

My Hero Academia adalah sebuah seri manga shōnen Jepang bertema pahlawan super yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kohei Horikoshi, mengisahkan tentang Izuku Midoriya, seorang anak lelaki tanpa kekuatan super (yang disebut quirk), walaupun belum punya kekuatan tersebut Izuku Midoriya masih bercita-cita untuk menjadi seorang pahlawan.

Ia kemudian bertemu dengan pahlawan terhebat di Jepang, yang membagi quirk miliknya kepadanya setelah melihat potensinya, dan kemudian memasukkannya dalam sebuah SMA prestisius yang dikhususkan untuk para pahlawan muda yang sedang dalam pelatihan.

Memiliki setting cerita di Kota Tokyo, Jepang, era modern dengan kondisi kota pada saat itu terdapat banyak orang yang memiliki bakat serta kekuatan super, sehingga muncul banyak superhero untuk membantu membasmi kejahatan.

Namun, setelah menunjukkan kegigihan dan keinginan menyelamatkan orang lain seperti hero yang sesungguhnya, Izuku Midoriya diberi quirk One for All oleh All Might, pahlawan terbaik Jepang sekaligus idola Izuku Midoriya.

Dalam musim kedua ini terdapat 25 episode dan semuanya akan ditayangkan di RTV tentunya, menceritakan tentang petualangan Izuku Midoriya di U.A. High school demi menjadi hero. Bersama murid-murid lainnya, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, dan Shoto Todoroki bersaing untuk menjadi murid terbaik. Izuki Midoriya yang belum menguasai quirk miliknya, harus berjuang sampai akhir pertandingan.

Murid lainnya, Katsuki Bakugo dengan ambisi besar membuat rasa percaya dirinya tinggi akan memenangi pertandingan tersebut. Sedangkan Shoto Todoroki, dibayangi oleh masa lalu yang kelam hingga membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan apinya.

Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini ? Temukan jawabannya dalam tayangan terbarunya di Super Anime: My Hero Academia Season 2, hadir di layar RTV setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai 8 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB hanya di RTV Makin Cakep. (OL-09)