Ditemukan, Jenis Cacar di Gigi Viking

PARA ilmuwan telah menemukan jenis cacar yang telah punah di gigi kerangka Viking. Temuan yang telah dipublikasikan di Science baru-baru ini membuktikan, untuk pertama kalinya penyakit mematikan itu menjangkiti umat manusia setidaknya selama 1.400 tahun.

Cacar menyebar dari orang ke orang melalui droplet.Tim ilmuwan internasional telah mengurutkan genom strain virus yang baru ditemukan setelah diekstraksi dari gigi kerangka Viking pada situs di seluruh Eropa Utara.

Pemimpin penelitian ini ialah Prof Eske Willerslev dari St John’s College, University of Cambridge dan Direktur The Lundbeck Foundation GeoGenetics Center, University of Copenhagen.

“Kami menemukan jenis baru cacar di gigi kerangka Viking dan menemukan struktur genetik mereka berbeda dengan virus cacar modern yang dibasmi pada abad ke-20,” ujarnya. (Hym/Sciencedaily/X-7)