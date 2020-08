Bantu Cegah Penyebaran Covid-19, Beralih ke Penjualan Online

MASA adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan pemerintah bukan berarti masyarakat sudah beraktivitas sepertu dahulu. Masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan tidak perlu berkumpul-kumpul atau pergi ke tempat keramaian jika tidak penting.

Hal itu termasuk berbelanja. Jika semua bisa dilakukan lewat online tidak perlu harus keluar rumah. Category Director, Lazada Indonesia, Bobby Gandasaputra mengungkapkan hal tersebut.

“Kami menyambut gembira dengan bergabungnya semua brand, termasuk kehadiran Kerastase flagship store karena itu akan memperkaya jajaran pilihan brand internasional ternama di LazMall. Dengan perpaduan produk inovatif berkelas dunia dan ritual perawatan untuk hasil memukau, Kérastase semakin memperluas variasi produk yang hadir di LazMall,” ujar Bobby.



“Ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk selalu menghadirkan berbagai macam kebutuhan konsumen, termasuk produk kecantikan original dari brand global ternama dan rangkaian promo menarik bagi para konsumen, sehingga beauty enthusiasts dapat tetap tampil cantik dan prima dengan menjalankan ritual perawatan rambut dan kulit kepala yang ideal walau pun masyarakat tengah stay at home dan work from home,” lanjutnya.



Produk-produk most loved yang telah menjadi dambaan konsumen bertahun-tahun seperti 8H Magic Night Serum, Elixir Ultime Serum, Bain Prevention (shampoo khusus anti-hairloss), Cure Anti-Chute (serum anti-hairloss intensif), serta Stimuliste (serum harian anti-hairloss), dapat segera dipesan semudah swipe menggunakan jari.

Sementara itu, Kerastase mengaku siap mewujudkan impian para penggemar perawatan rambut dengan meluncurkan toko flagship online resmi perdana di Lazada. Kérastase menghadirkan jajaran produk ikonik berbahan aktif untuk memberikan hasil yang langsung terlihat.



Dengan mengusung tema utama kampanye Dream Hair, Kérastase mendorong para beauty enthusiasts dari seluruh Indonesia agar tidak tertinggal kesempatan menikmati penawaran spesial selama periode pre-launch sale hingga 19 Agustus nanti. “Ini merupakan manifestasi atau perwujudan komitmen Kérastase untuk membawa para penggemar perawatan rambut di Indonesia menjadi lebih dekat dengan professional salon di Indonesia dan tentunya dengan Kérastase Indonesia," ujar Brand Manager Kérastase Indonesia, Reny Agustia.

"Bertumbuhnya permintaan produk-produk haircare dan peningkatan penggunaan e-commerce untuk berbelanja melatarbelakangi kemitraan strategis ini. Bersama LazMall, kami ingin semakin tanggap dan tangkas dalam melayani lebih banyak konsumen dari seluruh Indonesia, serta membawa jajaran produk unggulan Kerastase agar lebih mudah diakses oleh para konsumen setia kami.”



“Mulai 10 Agustus, konsumen yang berbelanja produk favorit di LazMall juga akan mendapatkan voucher bernilai Rp50.000 yang kemudian dapat ditukarkan dengan layanan perawatan terbaik seperti Fusio Dose dan Fusio Scrub, ataupun servis salon lainnya sesuai keinginan di salon-salon mitra Kérastase di seluruh Indonesia,” tambah Reny. (RO/A-1)