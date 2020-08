BMW Luncurkan Program Tes Drive dan Layanan Cukur di Rumah

MENYAMBUT tatanan kenormalan baru, BMW Indonesia dan Chief Barbershop meluncurkan program GroominX Concierge Project, sebuah program doorstep test-drive yang dilengkapi fasilitas untuk meningkatkan tampilan bagi pelanggan dan kendaraannya dengan mengikuti prosedur kesehatan yang memadai.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania menjelaskan program GroominX Concierge Project yang digelar selama Agustus 2020 ini menitikberatkan pada layanan grooming profesional yang berfokus pada tatanan rambut pelanggan serta layanan sanitasi kendaraan selama proses test-drive di rumah para pelanggan.

"Hal ini juga sejalan dengan campaign Choose Your X, dimana para pelanggan dapat memilih potongan hairstyle yang sesuai dengan karakter BMW X dan mencoba varian kendaraan BMW X dalam life-cycle impulse terbaru dan terlengkap, mulai dari THE NEW X1 hingga keluarga BMW X terbaru, THE NEW X6," papar Jodie O'tania dalam siaran resminya pekan lalu.

Untuk dapatkan layanan ini, pelanggan cukup melakukan registrasi 'Request for Test Drive' di https://bmw.co.id/ dan tim GroominX Concierge Project akan datang ke rumah sesuai waktu yang telah ditentukan. Pelanggan terpilih akan langsung dihubungi oleh Business Consultant dari BMW.

Marketing Director Chief Company Oky Andries mengatakan bahwa pada 2018 lalu, Chief Barbershop menelusuri akar budaya potong rambut dan barbershop di Indonesia melalui kegiatan Chief Barber Voyage 2018 bersama BMW Indonesia.

Dari hasil penelsusuran sejauh 4.000 kilometer dan menyinggahi 20 kota di Indonesia selama 30 hari diperoleh dua kesimpulan penting. Pertama, betapa pentingnya mengembangkan dan menjaga seni cukur melalui program pelatihan barber secara berkesinambungan dan yang kedua, BMW X adalah teman perjalanan yang sangat mampu menaklukkan berbagai jalanan Nusantara.

"Untuk itu, sangat senang rasanya tahun ini kami dapat kembali bekerjasama dengan BMW Indonesia untuk menghadirkan program grooming di rumah pelanggan setia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan melalui GroominX Concierge Project. Hal ini juga menjawab kebutuhan konsumen premium kami yang membutuhkan layanan potong rambut di rumah selama masa pandemi covid-19," ungkap Oky. (S-4)