Patrick Akan Punya Acara Sendiri

SAHABAT karib SpongeBob, Patrick Star akan punya acaranya sendiri. Dilaporkan Deadline.com, Nickelodeon sedang menyelesaikan kesepakatan untuk The Patrick Star Show.



Film itu rencananya akan memiliki 13 episode yang berkisah tentang Patrick dan keluarganya. Saat ini produksi serial itu sedang dalam proses rekaman sulih suara, yang tidak ketinggalan menyertakan Bill Fagerbakke, pengisi suara Patrick.

Namun para pengisi suara lainnya, sebagian besar merupakan pemain baru. Meski berinti kisah tentang Patrick dan keluarganya, beberapa karakter dari Spongebob Squarepants akan tampil sesekali menjadi bintang tamu.



Rencana tentang dibuatnya acara khusus Patrick, telah diungkapkan Presiden Nickelodeon Brian Robbins, tahun lalu. Proyek pertama yang mendapatkan lampu hijau adalah Kamp Koral, serial prekuel SpongeBob animasi CG berjumlah 13 episode mendatang, yang baru-baru ini dipindahkan dari Nickelodeon ke streamer CBS All Access. Film terbaru dalam franchise tersebut, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, akan dirilis dengan versi premium VOD dan CBS All Access pada awal tahun 2021.



Spongebob Squarepants dibuat oleh mendiang Stephen Hillenburg dan diproduksi Nickelodeon di Burbank California, AS. Diluncurkan pada tahun 1999, SpongeBob SquarePants mendominasi sebagai serial animasi anak-anak nomor 1 di TV selama 18 tahun terakhir.

Selain itu, dari serial animasi ini juga melahirkan karakter yang dicintai, slogan dan meme pop culture, rilis film di bioskop, produk konsumen, musikal Broadway pemenang Tony Awards, dan menciptakan basis penggemar global. SpongeBob SquarePants adalah properti yang paling banyak didistribusikan dalam sejarah Viacom International Media Networks, ditonton di lebih dari 208 negara dan wilayah, diterjemahkan dalam lebih dari 55 bahasa dan rata-rata lebih dari 100 juta pemirsa total setiap kuartal. (M-1)