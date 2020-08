We Bare Bears: The Movie akan Tayang 12 September

PARA beruang menggemaskan dari Cartoon Networks akan memerankan diri mereka sendiri, dalam film pertama mereka, We Bare Bears: The Movie yang akan tayang pada 12 September.

Diciptakan oleh pemenang Annie Award, Daniel Chong, dan diproduksi Cartoon Network Studios, film ini dirancang untuk menjadi film Cartoon Network yang paling seru dan pertama kali hadir melalui berbagai saluran dan platform, dengan penayangan perdana di Cartoon Network, Boomerang, HBO, HBO GO, dan Warner TV.

Dalam petualangan terbarunya, We Bare Bears: The Movie memperkenalkan ancaman terbesar saat ini bagi para beruang, sosok penjahat menakutkan Agent Trout yang berniat memisahkan ketiga beruang menggemaskan itu.

Pekerja dari lembaga pengendalian hewan liar itu tidak henti-hentinya melakukan tindakan tanpa berpikir, menangkap, menahan dan memisahkan Grizz, Ice, dan Panda selamanya.

Apa yang terjadi sekarang ketika rasa takut meliputi rumah mereka yang tenang dan nyaman? Akankah ikatan persaudaraan mereka mampu menghalau semua dan berakhir dengan bahagia?

Eric Edelstein, Demetri Martin, dan Bobby Moynihan hadir lagi sebagai para beruang menggemaskan Grizz, Ice dan Panda, bersama para pemeran yang juga hadir lagi Cameron Esposito (sebagai Ranger Dana Tabes), Ellie Kemper (sebagai Lucy), Jason Lee (sebagai Charlie), Patton Oswalt (sebagai Nom Nom), Mel Rodriguez (sebagai Darrell Zaragosa), dan Charlyne Yi (sebagai Chloe Park).

Film ini juga akan menghadirkan bintang tamu speaial antara lain Marc Evan Jackson sebagai Agent Trout dan Jimmy O Yang sebagai rakun yang terkenal di dunia maya Joey Raccoon.

Berbarengan dengan penayangan perdananya, Cartoon Network mengundang para penggemar di seluruh Asia untuk mengikuti nonton bareng untuk pertama kalinya.

Pengalaman interaktif secara daring saat para penggemar dapat berbagi komentar secara langsung sepanjang penayangan perdana film tersebut dengan menyertakan hashtag #CNWatchParty dan #WeBareBears pada postingan media sosial mereka.

Untuk mendapatkan suasana nonton bareng yang seru, para penggemar di Indonesia juga dapat membuat keseruan dari pengalaman nonton dan menjadikannya momen yang Instagram-able dengan mengunduh party kit bertema We Bare Bears: The Movie dari https://cartoonnetworkasia.com/webarebearsthemovie, yang menawarkan berbagai template dekorasi seperti poster, kotak popcorn dan topi pesta, juga resep lezat bertema We Bare Bears dan kegiatan seru lainnya seperti video, permainan dan kuis. (RO/OL-1)