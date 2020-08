Zvetlana Kuznetsova Mundur dari US Open

MANTAN juara US Open Svetlana Kuznetsova mengumumkan ia mengundurkan diri dari turnamen tahun ini karena mencemaskan pandemi Covid-19. Petenis Rusia berusia 35 tahun itu, yang memenangi satu dari dua gelar Grand Slamnya di Flushing Meadows pada 2004, bergabung dalam deretan petenis Eropa yang memilih untuk melewatkan US Open.

"Disebabkan situasi yang kurang baik akibat virus corona, saya mengambil keputusan sulit bagi diri sendiri untuk menolak berpartisipasi," demikian tulisan Kuznetsova di akun Instagram resminya.

Petenis peringkat 32 dunia itu juga akan absen pada turnamen ATP/WTA Western and Southern Open yang akan dimainkan di New York. Turnamen yang biasanya dimainkan di Cincinnati itu merupakan ajang pemanasan untuk US Open 2020 yang akan berlangsung pada 31 Agustus sampai 13 September.

"Saya menyesal sebab saya telah menantikan turnamen-turnamen itu, namun pandemi mengubah semua rencana. Saya berharap situasi di dunia akan menjadi lebih stabil untuk kompetisi selanjutnya," kata Kuznetsova.

Di sisi lain, Asosiasi Tenis AS mengonfirmasi bahwa petenis Republik Ceko Barbora Strycova juga mengundurkan diri dari US Open, bersama dengan Wang Xiyi asal Tiongkok. Akibat pengunduran diri beberapa petenis, posisi Ann Li dari AS dan Priscilla Hon asal Australia yang sebelumnya harus tampil di babak kualifikasi telah dinaikkan untuk tampil di babak utama. (Ant/R-1)