The Sultan Hotel & Residence Hidupkan Kembali Sultan Pizzeria

The Sultan Hotel & Residence Jakarta menyambut era New Normal dengan membuka kembali Sultan Pizzeria, outlet dengan konsep open space di ruang terbuka hijau. Sultan Pizzeria adalah salah satu icon dari The Sultan Hotel & Residence di era 90-an dan merupakan tempat favorit untuk berkumpul dan menikmati pizza sebagai menu andalan.

“Di bulan Agustus ini, kita semua memasuki fase baru di era 'new normal'. Untuk itu kami ingin tamu setia kami tetap datang dengan menikmati restoran baru bernama Sultan Pizzeria. Di mana mereka dapat menikmati udara segar, memesan makanan ala Italia dan bersosialisasi. Tetapi kami ingin melakukannya dengan tetap aman dan bertanggung jawab. Kami akan memantau outlet ini dengan cermat untuk memastikan terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan," kata Fintan O'Doherty, General Manager The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

"Pada tahap awal ini, kami hanya membuka Sultan Pizzeria pada akhir pekan yaitu Jumat hingga Sabtu, itu sebabnya kami menyebutnya sebagai 'Flash Restaurant'. Kami juga menggunakan tempat ini untuk makan pagi atau bahkan bisa digunakan untuk acara pribadi untuk mereka yang ingin melaksanakan pernikahan atau pertemuan di luar ruangan yang akrab dan hangat. Ini juga bagian dari strategi pembukaan hotel untuk membawa tamu kembali ke properti kami," lanjutnya.

Sultan Pizzeria terletak di area main tower, dekat dengan Kudus Hall dan infinity swimming pool. Di sebelahnya ada lapangan tenis dan jalur jogging. Sultan Pizzeria menawarkan hidangan santap ringan, pizza, pasta yang merupakan makanan Italia favorit masyarakat luas. Lengkap dengan cocktail dan mocktail, smoothie, dan aneka jus sehat. Sultan Pizzeria memiliki pemandangan terbaik dengan air mancur di tengah area ruang terbuka hijau yang dapat memberikan tamu pengalaman berada disebuah resort.

Sultan Pizzeria sangat mudah diakses. Para tamu dapat menuju ke lokasi dengan berjalan kaki dari lobi hotel atau langsung masuk melalui gerbang Gatot Subroto. Sultan Pizzeria dapat menampung 50 orang dengan pengaturan tempat duduk mengikuti anjuran physical distancing.

"Kami beruntung memiliki 34 hektare taman luas dan rimbun yang dapat digunakan untuk acara MICE di ruang terbuka. Saya sangat senang melihat aplikasi sederhana yang mudah di Sultan Pizzeria ini. Kami berharap kedepannya akan banyak tamu yang datang memanfaatkan ruang terbuka hijau," kata Fintan lagi.

"Kami menyambut Anda semua di Sultan Pizzeria. Namun kami juga pastikan agar Anda menjaga jarak social setiap saat. Kami ingin Anda menikmati makanan tetapi harus waspada untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karena itu adalah prioritas utama; menjaga jarak, sering mencuci tangan, pakai penutup wajah dan tetap tinggal di rumah jika merasa sakit," dia menyimpulkan.

Untuk meluncurkan outlet baru ini, The Sultan Hotel & Residence Jakarta mengadakan media gathering untuk menghidupkan kembali fenomena di era 90-an tersebut. Private function dengan protocol kesehatan ini dihadiri 30 peserta dari jurnalis online, offline, dan influencer media sosial. Acara tersebut disponsori oleh Alleira Batik, The After work dan MedPro. (RO/OL-10)