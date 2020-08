Busana Adaptasi New Normal di JFW 2021

BERADAPTASI dengan pandemi yang masih berlangsung, Jakarta Fashion Week (JFW) 2021 dihelat secara daring. Bertajuk Revival Fashion Festival, JFW 2021 digelar mulai Jumat (7/8) hingga Minggu (9/8).

Tidak hanya perhelatan acaranya, koleksi yang disuguhkan para desainer juga mengadaptasikan kehidupan baru di bawah pandemi. Label Raegita Zoro, misalnya, menyuguhkan konsep busana new normal dengan potongan lebih panjang dan lebih tertutup, termasuk di bagian tangan. Koleksinya juga sudah dilengkapi dengan masker.

Desainer sekaligus pemilik label itu, Raegita Oktora, program bincang-bincang JFW 2020, Fashionlink, mengungkapkan jika adaptasi terhadap pandemi harus dilakukan. Meski begitu ciri khas desainnya yang berwarna neon tidak hilang. "DNA aku, neon, energetic, and quirky. Jadi bajunya seperti ini, sudah langsung matching sama maskernya, macem-macem warnanya" tutur Raegita, Sabtu (8/8).

Sementara jenama Calla the Label menerjemahkan kehidupan normal baru dengan busana yang mengakomodasi aktivitas yang banyak dilakukan di rumah. Desainer Calla the Label, Yerri Afriyani mengungkapkan hal itu karena kondisi saat ini yang membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Maka dari itu, konsep rancangannya pun lebih mengutamakan kenyamanan, yang dilengkapi pola (pattern) dan warna agar selalu ceria.

"Bahannya adem-adem saja, ready to wear, super santai, ya akhirnya jadilah seperti ini," katanya.



Berbeda dengan Raegita yang menambahkan masker pada aksesori, Yeri menambahkan sandal jepit dalam rancangannya. Menurutnya, sandal sangan memungkinkan untuk dipakai saat bersantai di rumah, terutama di masa karantina.

"Paling kalau pergi-pergi kan hanya ke supermarket lah ya, grocery. Jadi seperti instead of kita buat sesuatu, kita juga coba bikinkan sandal yang sesuai dengan outfit atasnya tadi. Dari atas sampai bawah, meskipun sedang grocery, tetap on point," tambahnya. (M-1)