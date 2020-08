Isco Jadi Pemain Pertama yang Didatangkan Pirlo?

MEMPERKUAT lini tengah untuk mendukung Cristiano Ronaldo di lini depan, menjadi tugas utama Andrea Pirlo sebagai pelatih Juventus.

Saat menjadi komentator di Sky Sport Italia pada musim 2018-2019, Pirlo mengatakan masalah dengan Juventus adalah di lini tengah.

Saat itu ia mengatakan dengan merekrut Cristiano Ronaldo, Juventus harus menemukan cara yang tepat untuk memberi pemain Portugal itu layanan terbaik di lapangan. Gelandang Real Madrid Isco yang disebut Pirlo sebagai sosok tepat mendampingi Ronaldo.

La Gazzetta dello Sport republished a quote from Pirlo after Juventus were knocked out of the Champions League last season by Ajax:

"Untuk memenangka Liga Champions, Anda butuh pemian seperti Isco. Lini tengah adalah kunci. Anda memiliki Ronaldo namun harus memberinya layanan terbaik," ungkap Pirlo usai Juventus disingkirkan Ajax Amsterdam di Liga Champions musim lalu.

Juventus memang telah dikait-kaitkan dengan Isco sejak beberapa tahun silam. Di Real Madrid, Isco jarang menjadi pilihan utama Zinedie Zidane yang lebih mempercayakan lini tengah Los Blancos kepada Casemiro, Luka Modric, serta Toni Kroos.

Namun demikian, di tengah kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi covid-19, Juventus akan cukup kesulitan mendatangkan Isco dari Real Madrid. Isco, 28, saat ini ditaksir memiliki harga jual sekitar 60 juta euro.

Kondisi ini membuat Juventus kemungkinan akan membidik pemain lokal untuk menambah kekuatan di lini tengah. Direktur Olahraga Juventus, Fabio Paratici sebelumnya menyatakan berminat terhadap bintang muda Italia, Sandro Tonali.

Pemain yang masih berusia 20 tahun itu saat ini merupakan salah satu bintang muda di sepak bola Italia. Pemain muda Brescia itu juga saat ini memang menjadi incaran Inter Milan. (AS/R-1)