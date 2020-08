Cameron Diaz Pensiun demi Keluarga

MANTAN bintang Hollywood Cameron Diaz baru-baru ini mengungkapkan alasannya pensiun dari industri perfilman. Sebagaimana diberitakan CNN, perempuan berusia 48 tahun itu kini ingin lebih fokus dengan lingkungan sekitar dan bisnisnya.

Dalam sebuah acara bincang, Diaz mengatakan bisnis yang dikelolanya kini ialah anggur. “Saya baru saja memutuskan bahwa saya menginginkan hal-hal yang berbeda dalam hidup saya. Saya telah bekerja keras begitu lama. Bekerja, membuat film, dan itu sangat sulit. Saya seperti tidak benar-benar memberikan ruang untuk kehidupan pribadi saya,” kata pemeran Natalie Cook dalam film Charlie’s Angels itu.

Pada 2015, ia menikah dengan vokalis Good Charlotte, Benji Madden, dan awal tahun lalu telah mengumumkan kelahiran putri mereka, Raddix Madden. Sepanjang kariernya yang berlangsung kurang lebih 20 tahun, Diaz telah dinominasikan dalam empat piala Golden Globes.

Sosoknya mulai dikenal saat bermain dalam film The Mask (1994). Ia juga pernah bermain dalam There Something About Mary (1998) dan Vanilla Sky (2001). Ketika ditanya bagaimana rasanya meninggalkan kesuksesan kariernya di industri perfilman, Diaz mengatakan bahwa ia mendapat kedamaian. “

Saya akhirnya bisa menjaga diri saya sendiri,” tutur perempuan berambut pirang tersebut.

Selain film, Diaz juga meninggalkan legasinya di dunia penerbitan dengan merilis dua buku The Body Book dan The Longevity Book. (Gas/H-2)