Nilai Tukar Rupiah Diprediksi Melemah Pekan Depan

PERGERAKAN nilai tukar (kurs) rupiah pada pekan depan diperkirakan mengalami penurunan atau melemah pada kisaran Rp14.450-14.800.

Menurut Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra pelemahan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang cukup mendukung baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Pekan depan pasar akan memerhatikan perkembangan hubungan AS-Tiongkok yang makin memanas dan pembicaraan paket stimulus kedua AS yang masih menemui deadlock, di samping perkembangan penularan covid-19 yang masih terus meninggi," ungkap Ariston kepada mediaindonesia.com, Minggu (9/8).

Lebih lanjut, Ariston menuturkan bahwa faktor-faktor tersebut dikatakan bisa memberikan sentimen negatif ke aset berisiko termasuk rupiah pekan depan. Sementara itu dari dalam negri, sentimen negatif terhadap kurs rupiah akan datang dari potensi resesi di Indonesia.

"Indikasi pemulihan ekonomi dan kelancaran distribusi stimulus pemerintah bisa membantu memperbaiki sentimen," sambungnya.

Perlu diketahui bahwa akhir pekan kemarin, Jumat (7/8) pasar mendapati data tenaga AS bulan Juli dirilis lebih bagus dari proyeksi seperti data Non Farm Payrolls dan data tingkat pengangguran yang mengindikasikan pemulihan ekonomi masih berlangsung di AS.

"Ini bisa mendorong penguatan USD di awal pekan," pungkas Ariston. (OL-2)