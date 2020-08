Ben Affleck Kembali Jadi Sutradara

BEN Affleck siap kembali unjuk gigi di belakang kamera sebagai sutradara untuk film terbaru bersama Paramount yang berjudul The Big Goodbye. Film itu merupakan adaptasi dari buku karangan Sam Wasson, The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood.

Selain menjadi sutradara, Affleck juga akan menulis naskah film itu bersama Lorne Michaels dari SNL yang sebelumnya juga mengejar hak adaptasi atas buku tersebut.

Buku nonfiksi ini menceritakan kisah di balik layar dari film noir klasik 1974 yang dibintangi Jack Nicholson dan Faye Dunaway, Chinatown. Film itu disebut sebagai salah satu film terpenting pada 1970-an.

Kisah ini sangat menyentuh hati komunitas Paramount karena merupakan salah satu kesepakatan hebat yang dibuat kepala studio Robert Evans.

Dia meninggal pada Oktober tetapi benar-benar berhasil dan tidak hanya membantu mengubah Paramount menjadi raksasa dengan film-film seperti

Chinatown dan The Godfather, tetapi juga membantu mendefinisikan kembali bagaimana sebuah studio berjalan pada 1970-an.

Kecintaan Affleck pada sejarah film itulah yang membuatnya tertarik pada proyek tersebut, bersama dengan nada nostalgia yang dibawanya.

Tidak diketahui apakah Affleck juga akan berakting dalam proyek tersebut, tetapi naskahnya pasti akan menarik perhatian banyak aktor papan atas.

Film ini menandai pekerjaan sutradara pertama Affleck sejak Live by Night (2016), karena ia telah fokus pada akting selama empat tahun terakhir.

Dia baru-baru ini menyelesaikan proyek film drama-olahraga The Way Back, yang lagi-lagi membuatnya mendapat pujian dari para kritikus dan pecinta film. (Ant/OL-1)