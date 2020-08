Nicole Kidman dan Hugh Grant Berduet di Serial HBO The Undoing

DARI sutradara peraih Emmy, Academy Award, dan Golden Globe Susanne Bier dan kreator pemenang Emmy untuk Big Little Lies, David E Kelley,

hadir serial pendek enam episode, The Undoing, yang akan dibintangi oleh Nicole Kidman dan Hugh Grant.

The Undoing akan mulai tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS) pada 26 Oktober pukul 8.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB. Episode selanjutnya tayang setiap Senin pada jam yang sama.

Diambil dari novel karya Jean Hanff Korelitz berjudul You Should Have Known, serial pendek ini berkisah tentang Grace (Kidman) dan Jonathan Fraser (Grant), yang tengah menjalani kehidupan yang mereka inginkan.

Baca juga: Film Keempat BTS akan Segera Tayang di Bioskop

Dalam semalam, sebuah rongga terbuka dalam kehidupan mereka, ancaman kematian dan serangkaian kejutan mengerikan. Yang tersisa dari bencana yang meluas, terjadi dimana-mana dan mengerikan dilihat dari kegagalannya dalam menjalankan nasihatnya sendiri, Grace harus membongkar suatu kehidupan dan menciptakan kehidupan baru bagi anak dan keluarganya.

The Undoing juga dibintangi Edgar Ramirez sebagai Detektif Joe Mendoza, Ismael Cruz Cordova sebagai Fernando Alves, Matilda De Angelis sebagai Elena Alves, Lily Rabe sebagai Sylvia Steinetz, Noma Dumezweni sebagai Haley Fitzgerald, Noah Jupe sebagai Henry Fraser, anak Jonathan dan Grace yang berusia 12 tahun, Sofie Grabol sebagai Catherine Stamper, dan Donald Sutherland sebagai Franklin Reinhardt, ayah Grace, pensiunan bagian keuangan dan kakek kesayangan yang bertugas menjaga keluarganya ketika gejolak yang mengejutkan terjadi. (RO/OL-1)