Film Keempat BTS akan Segera Tayang di Bioskop

FILM Break the Silence: The Movie akan tayang terbatas di berbagai wilayah di dunia.Tanggal peluncuran dapat berbeda tiap wilayah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan status pembukaan bioskop di tiap negara.

Break the Silence: The Movie adalah film keempat dari BTS setelah peluncuran film mereka pada 2019 yang menjadi pemecah rekor yaitu Bring the Soul: The Movie yang sukses meraih box office sebesar US$24.3 juta dan menjual 2.55 juta tiket di 112 negara di dunia.

Tur Dunia BTS ‘Love Yourself: Speak Yourself’ telah selesai. Tur stadion dunia ini telah memuncaki Billboard Boxscore dan menjadikan BTS sebagai grup Korea Selatan pertama yang tampil di Stadion Wembley. Tur diadakan di Los Angeles, Chicago, New York, Sao Paulo, London, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyadh, dan Seoul.

Baca juga: Mina Eks AOA Kini Terjun ke Dunia Film

Dengan cerita yang belum pernah diketahui sebelumnya, Break the Silence: The Movie bercerita mengenai kiprah BTS sepanjang tur dan menjelajahi kisah tiap member band.

Di belakang panggung, kita melihat sisi lain dari BTS. Ketujuh member mulai menceritakan secara terus terang kisah pribadi mereka yang belum pernah mereka ungkapkan sebelumnya.

CEO Trafalgar Releasing Marc Allenby mengungkapkan “Kami gembira bekerja sama dengan Big Hit Entertainment pada peluncuran Break the Silence: The Movie, yang memberikan penggemar cerita luar biasa tentang tur stadion internasional BTS dan ketujuh membernya. Kami tidak sabar menyambut ARMY kembali ke bioskop untuk yang keempat kalinya karena ini adalah pengalaman layar lebar BTS yang harus ditonton.”

Selain itu, Bring the Soul: The Movie yang telah tayang tahun lalu akan kembali ke bioskop seluruh dunia pada waktu yang terbatas sebelum Break the Silence: The Movie tayang.

Penggemar di bioskop juga akan diberikan cuplikan eksklusif dari film terbaru BTS.

Penggemar bisa menemukan penayangan terdekat dan informasi tiket di situs resmi (www.BTSincinemas.com) dan dianjurkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan update tentang tiket dan bioskop yang berpartisipasi dan informasi lainnya. (RO/OL-1)