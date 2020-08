Auto2000 Siapkan Promo Khusus Toyota Corolla Cross

ALL New Corolla Cross hadir di Indonesia mengusung konsep Simple & Stylish with Urban Sleek Look. Dengan sosok SUV yang sporti dan elegan Corolla Cross mengusung teknologi modern, dan nilai fungsionalitas tinggi yang pas untuk keluarga muda.

SUV perkotaan berkapasitas 5-penumpang ini menampilkan ciri khas wajah Corolla yang dinamis dan penuh tenaga. Meski berpostur tubuh kompak, mobil ini memberikan ruang kabin yang memadai, volume bagasi yang luas dan ketinggian lantai yang pas untuk mempermudah akses memasukkan barang.

Beragam fitur kenyamanan siap memanjakan penghuni kabinnya. Mulai dari steering switch, AC digital dual zone, MID 4,2 inci, head unit 9 inci IPS display dilengkapi radio, Bluetooth, NFC, Miracast, voice command, ditambah moonroof, rain sensor, dan pengaturan elektris posisi duduk 6 arah pada model hybrid.

Untuk kenyamanan penumpang belakang, tersedia kisi AC di belakang konsol tengah. Sedangkan pintu bagasi dilengkapi power back door dilengkapi kick sensor yang dapat dioperasikan dengan gerakan kaki.

All New Corolla Cross dilengkapi mesin 2ZR-FE 1.798 cc DOHC Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 140 ps dan torsi 17,5 kgm. Pilihan kedua adalah unit hybrid 2ZR-FXE 1.798 cc DOHC Dual VVT-i bertenaga 98 ps dan torsi 14,5 kgm. Motor listriknya mampu menghasilkan daya sebesar 72 PS dan torsi sebesar 16,6 kgm.

Auto2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia menyiapkan dua pilihan model All New Corolla Cross, yakni All New Corolla Cross Gasoline seharga Rp457,8 juta dan All New Corolla Cross Hybrid seharga Rp497,8 juta

AutoFamily yang penasaran dengan tampilan SUV terbaru Toyota ini dapat mengunjungi Auto2000 Digiroom The First Toyota Showroom in Your Pocket. AutoFamily bisa menyaksikan wajah Urban SUV yang menggoda, mengamati kabinnya yang mewah dan nyaman, serta mempelajari fitur unggulannya.

Bahkan, spesial untuk AutoFamily yang ingin membeli secara kredit, dapat melakukan simulasi cicilan di Auto2000 Digiroom. Jika berminat, AutoFamily bisa segera memesan dengan cara yang mudah, praktis, nyaman dan aman layaknya online shop.

Misalnya AutoFamily ingin membeli All New Corolla Cross dengan harga Rp457,8 juta secara kredit dengan down payment (DP) 30% selama 5 tahun. Berdasarkan hasil simulasi, DP yang harus dibayar sekitar 137 jutaan dan cicilan perbulan sebesar 7,5 jutaan. Auto2000 juga menyiapkan khusus untuk All New Corolla Cross.

“All New Corolla Cross hadir di Indonesia sebagai pilihan keluarga muda perkotaan yang membutuhkan SUV terkini untuk dipakai beraktivitas. Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 memberikan kesempatan untuk menyaksikan All New Corolla Cross lewat Auto2000 Digiroom, melakukan perhitungan kredit, hingga transaksi pembelian secara online. Segera kunjungi website Auto2000.co.id dan jangan lewatkan kesempatan menjadi orang pertama yang memiliki SUV fenomenal ini,” ujar Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, Kamis (6/8). (S-4)