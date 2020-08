STMIK Nusa Mandiri Jalin Kerja Sama Nasional Hingga Internasional

SEKOLAH Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK Nusa Mandiri) telah melakukan kerja sama antarlembaga, baik kerja sama nasional maupun kerjasama internasional hingga saat ini STMIK Nusa Mandiri genap berusia 19 tahun.

Ketua STMIK Nusa Mandiri, Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, mengungkapkan bahwa kerja sama antar lembaga yang sudah dilakukan antara lain kerja sama penelitian dengan kampus Universitas Indonesia.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa STMIK Nusa Mandiri sudah melakukan kerjasama tingkat internasional berupa kerjasama seminar Internasional dengan Chiba University Jepang, University of Tsukuba Jepang, Tohuku University Japan, University of British Canada, University Teknology of Malaysia dan lain-lain.

“Selain kerja sama berupa seminar internasional, STMIK Nusa Mandiri juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun instansi di dalam negeri,” ungkap Dwiza.

Seperti Universitas Krisna Dwipayana, IBII, Unindra, UBSI, Universitas Tarumanegara, IPB, STMIK PGRI Tangerang, Pemda Banten, dan Kementerian Keuangan dan lain-lain.

“Kerj asama di dalam negeri merupakan upaya STMIK Nusa Mandiri dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi untuk meningkatkan kualitas SDM satu sama lain,” tambah Dwiza.

Dwiza juga berharap dengan adanya kerja sama-kerja sama ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. (OL-09)