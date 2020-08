Wall Street Bervariasi, Nasdaq Ditutup Jatuh 0,87 Persen

WALL Street bervariasi pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu (8/8) pagi WIB), dengan Nasdaq terkoreksi setelah melonjak sehari sebelumnya. Data menunjukkan perlambatan tajam dalam pertumbuhan lapangan kerja AS dan investor khawatir anggota parlemen akan gagal menyetujui RUU stimulus fiskal baru untuk mendukung ekonomi.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 46,50 poin atau 0,17 persen menjadi ditutup di 27.433,48 poin. Indeks SP 500 bertambah 2,12 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 3.351,28 poin. Sedangkan, Indeks Komposit Nasdaq ditutup jatuh 97,09 poin atau 0,87 persen, menjadi 11.010,98 poin. Penurunan tersebut menghentikan kenaikan Indeks Nasdaq tujuh sesi berturut-turut, namun masih bertengger di atas level psikologis 11.000 poin. Indeks Komposit Nasdaq menguat 109,67 poin atau 1,00 persen menjadi 11.108,07 poin pada Kamis (6/8) ditutup di atas 11.000 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah didukung kenaikan kuat saham-saham terkait

teknologi.



Delapan dari 11 sektor utama SP 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor keuangan terangkat 2,18 persen, memimpin kenaikan sektoral. Sementara sektor teknologi merosot 1,56 persen, kelompok dengan kinerja terburuk menyeret Indeks Nasdaq lebih rendah. Pengusaha-pengusaha AS menambahkan 1,8 juta pekerjaan pada Juli, jauh lebih rendah dari peningkatan 4,8 juta pekerjaan pada Juni, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pada Jumat (7/8). Tingkat pengangguran turun menjadi 10,2 persen dari 11,1 persen pada Juni.



"Pemulihan pekerjaan berlanjut, dan pada kecepatan yang lebih cepat dari perkiraan pada Juli. Itu kabar baik," kata Kepala Ekonom FHN Financial, Chris Low, dalam sebuah catatan pada Jumat (7/8).



"Kabar buruknya adalah kecepatan pemulihan melambat. Kemudahan memperoleh pekerjaan ada di belakang kami dan akan semakin lambat dari sini kecuali/sampai vaksin memungkinkan ekonomi untuk sepenuhnya dibuka kembali," jelasnya.

Para analis mengatakan, angka pekerjaan yang lebih baik dari ekspektasi dapat mengurangi tekanan dari Kongres untuk menyetujui RUU bantuan setelah perselisihan berminggu-minggu. Perbedaan sebagian berpusat di sekitar melanjutkan tunjangan pengangguran tambahan 600 dolar AS per minggu. Pemimpin Senat AS dari Demokrat Chuck Schumer menyebut pertemuan dengan Partai Republik mengecewakan. Sementara Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan kesepakatan tentang stimulus tampaknya tidak mungkin, karena masih banyak perbedaan yang belum terselesaikan. Wall Street juga memperhatikan ketegangan terbaru Amerika Serikat-Tiongkok. (OL-3)