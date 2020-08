Bumi Mendingin Pascaletusan Gunung

SEDIMEN kuno yang ditemukan di gua Texas tengah, AS, memberikan bukti baru bahwa kejadian bumi mendadak mendingin 3°C pada 13.000 tahun lalu disebabkan letusan gunung berapi, bukan tabrakan meteor.

Demikian hasil penelitian yang ditulis Prof Michael Waters, Direktur The Center for The Study of the First American and Distinguished di Texas A&M University, beserta rekannya dari Baylor University dan University of Houston. Hasil studi mereka telah diterbitkan di Science Advances. “Setelah gunung berapi meletus, penyebaran aerosol global memantulkan radiasi Matahari. Hal itu menyebabkan pendinginan global pascaletusan selama satu hingga lima tahun,” ujar Waters. (Van/Sciencenews/X-7)