Sebaiknya Tunda Dulu Menyapih Anak Selama Pandemi, Ini Alasannya

Dukungan dari lingkungan sekitar terutama pasangan penting dalam proses menyusui agar ASI lancar dan tercapai masa 2 tahun pemberian ASI untuk si kecil. Simak sharing dari Hera Khaerani (Ibu pekerja yang juga menyusui), Rahmat Hidayat (Co-Founder Ayah ASI) dan Nia Umar (Ketua Umum AIMI) tentang pentingnya peran ayah/pasangan dalam kesuksesan memberikan ASI kepada buah hati.

