DFSK Glory i-Auto Unggulkan Fitur Perintah Suara i-Talk

DFSK Glory i-Auto dipasarkan di Indonensia bersama dengan teknologi inovatif terbaru dalam bentuk fitur perintah suara (voice command) yang diberi nama i-Talk. Fitur perintah suara ini hanya ada khusus di DFSK Glory i-Auto.

Fitur i-Talk diperkenalkan pertama kali di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Sejak saat itu DFSK terus mengembangkan fitur i-Talk agar semakin familiar dan bisa diterima oleh konsumen di Indonesia sebaik mungkin.

Technical Manager PT Sokonindo Automobile Sugiartono, melalui keterangan resminya menjelaskan bahwa pengenalan fitur i-Talk di GIIAS 2019 agar fitur ini bisa menangkap berbagai kebiasaan dan bagaimana fitur perintah suara ini menerima pesan dengan baik.

"Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh tim R&D DFSK untuk meningkatkan kemampuan fitur i-Talk lebih responsif, inovatif, dan adaptif terhadap kebiasaan-kebiasaan konsumen di Indonesia," ungkap Sugiartono.

Alhasil kemampuan yang ditawarkan oleh fitur i-Talk di DFSK Glory i-Auto semakin mampu merespon berbagai aksen lokal, noise filtering semakin baik, serta meningkatnya jumlah perintah suara yang dapat direspon, sesuai dengan kebiasaan dan pengucapan yang diperintahkan oleh konsumen di Indonesia.

Khusus untuk poin terakhir, fitur i-Talk dapat menerima 100 perintah suara, dari sebelumnya hanya 59 perintah yang tersambung dengan phone connection, voice navigation, media command, car feature voice control, sampai connectivity.

"Fitur i-Talk menerima perintah dalam Bahasa Inggris yang aksen dan perintahnya sudah disesuaikan dengan aksen konsumen di Indonesia, sekaligus ditingkatkan sensitivitasnya agar program bisa merespon perintah secara cepat dan inovatif," tegas Sugiartono.

SUV DFSK Glory i-Auto ditawarkan dengan harga Rp329.699.000 (on the road DKI Jakarta). Konsumen bisa memanfaatkan penawaran menarik berupa kemudahan dalam kredit dengan bunga mulai dari 0%, Down Payment (DP) menarik dan cicilan ringan yang didukung oleh sejumlah lembaga pembiayaan terkemukka.

Setiap pembelian DFSK Glory i-Auto konsumen bisa mendapatkan hadiah langsung berupa cashback menarik, logam mulia, atau smartphone pada periode 1 Juli - 28 September 2020 (syarat dan ketentuan berlaku).



Konsumen juga bisa memanfaatkan Triple 7 Program yaitu garansi super 7 tahun dari DFSK, hadiah berupa voucher bensin senilai Rp700.000 dan special admin fee senilai Rp700.000 selama periode launching hingga 31 Agustus 2020 (syarat dan ketentuan berlaku). (S-4)