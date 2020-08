Promo Khusus Rayakan 50 Tahun Suzuki dan HUT RI Ke-75 

UNTUK merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 sekaligus memperingati 50 tahun kiprah Suzuki di Tanah Air, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis program promosi sepanjang Agustus 2020 yang diberi tajuk 'Midyear Festival'.

Tujuh model Suzuki ikut serta dalam program ini dan setiap transaksi pembelian kendaraan, konsumen secara otomatis mendapatkan hadiah langsung disamping adanya program pilihan lainnya seperti uang muka dan bunga rendah serta paket cicilan menarik .

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengatakan tahun ini Indonesia dan Suzuki sama-sama memperingati ulang tahun yang istimewa. Indonesia berumur 3/4 abad, sementara Suzuki sudah setengah abad hadir di Indonesia.

"Di momen ini, kami ingin memberikan kado yang juga istimewa untuk konsumen setia Suzuki berupa promo hadiah langsung seperti gadget keren, emas, atau sepeda motor. Selain itu, konsumen juga masih bisa mengikuti program lain mulai dari bunga 0%, DP rendah, sampai cicilan yang ringan,” terang Donny dalam siaran tertulisnya, Jumat (7/8).

Hadiah langsung dan promo tambahan yang bisa didapatkan konsumen berbeda-beda untuk setiap pembelian unit mobil. Untuk model XL7, konsumen bisa langsung membawa pulang iPhone 11 64 GB atau iPad Pro Gen 3 wifi + cell 64 GB tergantung tipe mobil. Konsumen juga bisa mendapatkan paket bunga ringan dan test drive berhadiah.

Untuk pembelian All New Ertiga semua tipe, mendapatkan hadiah langsung Macbook 12 inchi 256 GB dan program pilihan berupa paket bunga ringan. Khusus untuk pembelian XL7 dan All New Ertiga selama Agustus, Suzuki memberikan asuransi gratis selama 1 tahun.

Konsumen Karimun Wagon R tipe GL mendapatkan hadiah langsung Sony Smart LED TV 4K Ultra HD 43 inci. Untuk New Baleno mendapatkan iPhone XS Max 64 GB, sedangkan untuk New Ignis mendapatkan logam mulia dan ada pilihan program angsuran ringan, sementara untuk konsumen SX4 S-Cross mendapat hadiah langsung Sony Smart LED TV 4K Ultra HD 55 inci dan pilihan program angsuran ringan atau bunga 0%.

Suzuki juga memberikan kado istimewa untuk para pelaku usaha yang akan membeli New Carry Pick Up. Untuk membantu mengembangkan usaha, Suzuki menyiapkan promo paket cicilan ringan dan DP rendah. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung sepeda motor All New Satria F150 atau GSX-S150 Keyless tergantung tipe mobil.