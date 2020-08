Netizen Indonesia Termasuk Terbanyak Ikut Dokumenter Youtube

WARGA Indonesia termasuk menjadi yang tertinggi berpartisipasi dalam proyek dokumenter yang diprakarsai Youtube, Life in A Day 2020. Dalam proyek ini, video yang diikutsertakan direkam pada hari yang sama, 25 Juli 2020, dan menggambarkan kehidupan nyata orang-orang di berbagai penjuru bumi.

Hingga saat ini telah lebih dari 300 ribu video dari 191 negara, diterima oleh tim produksi. Nantinya, video dari 65 bahasa itu akan dikemas menjadi video berdurasi 90 menit dan akan ditayangkan di Festival Film Sundance, Januari tahun depan.

Selain Indonesia, negara dengan pengirim terbanyak adalah Amerika Serikat, India, Brasil, Turki, Inggris, Meksiko, Rusia, Kanada, dan Jepang. Bahasa teratas yang terdaftar sebagai bahasa utama dalam kiriman termasuk Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia dan Indonesia. Juga perlu dicatat, ribuan pengajuan diterima dalam bahasa Arab, mandarin, Prancis, Jerman dan Vietnam.

Dalam beberapa bulan ke depan, Macdonald dan tiga editor utama film tersebut - Nse Asuquo (The Stuart Hall Project, The Jazz Ambassadors), Mdhamiri Á Nkemi (Blue Story, The Last Tree), dan Sam Rice -Edwards (Whitney) - akan meluncurkan proses paska-produksi dari film dokumenter tersebut.



“Kami jelas tidak mencoba untuk menceritakan kisah covid-19. Kami hanya mencoba untuk menunjukkan kehidupan orang-orang. Ini tentang apa yang penting dalam hidup Anda hari ini - apa kisah emosional yang Anda ceritakan hari ini,” kata Macdonald dikutip dari Variety.



Proyek Life in A DAy 2020 merupakan sekuel dokumenter sedekade lalu, pada 2010. Saat itu, ada sekitar 80 ribu kiriman video yang diterima Youtube, yang direkam secara serentak pada 24 Juli 2010. Peraih Oscar Kevin Macdonald kembali menjadi sutradara, sementara Ridley Scott bertindak sebagai produser eksekutif. (M-1)