WHO: Pemulihan Global Bisa Lebih Cepat Jika Vaksin Korona Merata

PEMULIHAN ekonomi di seluruh dunia bisa terjadi lebih cepat jika vaksin covid-19 tersedia untuk semua orang sebagai barang publik, kata Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamis (6/8).



Tedros menyampaikan pandangan itu saat diskusi panel daring dengan anggota Forum Keamanan Aspen di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh jaringan NBC. Sebelumnya Tedros menyinggung adanya aksi monopoli oleh negara-negara produsen vaksin covid-19 dengan memborong vaksin dalam jumlah besar.

Tedros juga mengatakan kepada panel bahwa kepemimpinan dan dukungan AS terhadap kesehatan masyarakat telah menyelamatkan banyak nyawa. Ia menyebutkan penarikan diri AS dari WHO baru-baru ini bukanlah perkara dana, tetapi lebih menyangkut hubungan AS dengan badan PBB tersebut. Ia berharap Washington akan mempertimbangkan lagi keputusannya.



Dalam wawancara radio pada Kamis (6/8) Trump mengumumkan bahwa AS kemungkinan akan mendapatkan vaksin covid-19 sebelum pemilihan presiden 3 November mendatang. Perkiraan yang lebih optimistis dari waktu yang ditentukan oleh pakar kesehatannya sendiri di Gedung Putih.

Sementara itu Direktur kedaruratan WHO Michael Ryan, yang ditanya soal calon vaksin Rusia, mengatakan kepada panel bahwa apa yang diperlukan sekarang adalah memastikan vaksin apa pun aman dan efektif. Ryan juga mengatakan otoritas harus mampu membuktikan keampuhan vaksin covid-19 melalui uji klinis tradisional ketimbang studi tantangan manusia. Ryan merujuk pada paparan virus yang disengaja terhadap relawan yang divaksinasi untuk melihat apakah vaksin bereaksi.(OL-3)