Harga Cabai di Pidie Kembali Normal

HARGA cabai merah yang sempat naik saat Idul Adha di Provinsi Aceh kini sudah kembali normal. Harga cabai merah di Pasar Sayur Pante Teungoeh Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang sebelumnya Rp45 ribu per kg kini menjadi Rp25 ribu per kg. Kemudian cabai merah kualitas sedang dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp20 ribu per kg.

"Menjelang Idul Adha harga cabai Rp45 ribu. Padahal sebelumnya harga cabai merah Rp22 ribu per kg, kini sudah kembali normal lagi," kata Fajri pedagang cabai di Pasar Cabai Pante Teungoh, Kamis (6/8).

Harga cabai hijau juga turun dari Rp25 ribu per kg menjadi Rp10 ribu per kg. Dan cabai rawit dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg. Fajri menambahkan biasanya selepas Idul Adha masyarakat menggelar kenduri, pesta syukuran atau pesta pernikahan.

"Karena ada covid-10, pesta kenduri dan lainnya ditiadakan. Permintaan konsumen terhadap cabai juga berkurang maka harganya jadi turun,' pungkasnya. (OL-3)