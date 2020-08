Amanda Caesa Single Half a Soul Hasil Imajinasi Rasa

PENYANYI sekaligus penulis lagu muda Amanda Caesa, 17 , merilis lagu keduanya berjudul Half a Soul, yang menjadi single kedua setelah Even If You Aren’t There For Me yang dikenalkan pada akhir 2019.

Lagu ini sekaligus membuktikan keseriusan Amanda untuk terjun ke industri tarik suara di Tanah Air. Dalam lagu itu, putri sulung komedian Parto Patrio ini menceritakan kisah seseorang yang ditinggal pasangannya walaupun mereka sudah melewati susah-senang bersama.

Cewek ini ingin tahu apa yang kurang dari dirinya hingga pasangannya meninggalkannya. Ia mengungkapkan Half a Soul bukanlah kisah pribadinya, melainkan terinspirasi dari cerita teman-temannya atau film yang pernah ia tonton.

“Aku cuma membayangkan bagaimana rasanya di posisi itu, dan aku ceritain ke lirik lagu,” ujar gadis kelahiran Bekasi, 23 Desember 2002 itu.

Rencananya, Half a Soul akan dikenalkan kepada umum pada Jumat (7/8) di Youtube Channel Amanda Caesa, pukul 20.00-21.00 WIB.

“Aku bikin lagu ini mulai awal Mei 2020, lalu di-aransemen pada Juni, dan video klip dibuat pada awal Juli,” jelas Amanda.

Dari sisi aransemen, ucap Amanda, kedua single miliknya sama-sama bercerita sedihnya seseorang ketika tidak dicintai balik oleh pasangan. Yang berbeda ialah Half a Soul dikemas dengan nuansa yang lebih lembut dan sedih, sedangkan single debutnya yang lalu bernada riang gembira. (Ant/H-2)