Dukung Kepraktisan, Indomaret Buka Gerai Drive Thru Keempat

GERAI ritel Indomaret mengembangkan sayapnya dengan menambah layanan drive thru keempat menyusul keberhasilan drive thru sebelumnya. Indomaret tercatat sebagai toko ritel pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan layanan drive thru.

Layanan drive thru diperkenalkan sejak September 2019 sebagai terobosan inovasi merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Indomaret drive thru keempat dibuka di Jalan Tomang Raya 41, Grogol, Jakarta Barat. Tiga Indomaret drive thru lainnya berada di Jalan Panjang Raya Jakarta, Jalan Ahmad Yani Surabaya dan Batang Jawa Tengah.

Marketing Director PT Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf mengatakan, layanan drive thru terus dikembangkan secara selektif di kota-kota yang tingkat kesibukannya tinggi di antaranya Gresik, Jakarta, Sentul Bogor, Purwakarta, Medan. Konsep drive thru sangat relevan ditambah di era new normal sekarang ini.

"Dengan adanya layanan drive thru, masyarakat dapat melakukan transaksi belanja lebih praktis, cepat dan nyaman. Mulai dari pemesanan, pembayaran dan pengambilan barang , konsumen secara leluasa tetap berada di kendaraan dan tanpa masuk ke dalam toko Indomaret. Terutama pada kondisi saat ini, layanan ini menjadi pilihan yang praktis dan efisien, serta meminimalisir kontak dengan konsumen lain (physical distancing)," kata Wiwiek dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : Sektor Infokom, Peluang di Tengah Pandemi

Indomaret drive thru beroperasi 24 jam dan juga tetap melayani pelanggan yang datang langsung berbelanja di toko. Layanan ini dinilai cocok bagi pekerja profesional dan orang yang senang bepergian.

Konsumen dapat melakukan pemesanan, pembayaran belanjaan di loket Pesan & Bayar yang tersedia tanpa harus turun dari kendaraan (mobil, motor, sepeda) dan juga pengambilan pesanan di loket Ambil Pesanan. Dengan menggunakan moda transportasi jenis kendaraan apa pun waktu layanan rata-rata 3-4 menit.

Wiwiek menambahkan, Indomaret drive thru, menyediakan kombinasi produk grocery dan makanan siap saji. Inovasi, menurut Wiwiek , terus-menerus dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan produk yang lebih variatif.

"Beragam promosi ditawarkan untuk pelanggan yang belanja di drive thru Indomaret Tomang. Di antaranya, beli 1 gratis 1 produk pilihan di Point Coffee. Potongan harga hingga 50% untuk produk SayBread dan produk lainnya. Setiap pembelanjaan Rp 50.000 melalui sistem drive thru akan mendapatkan Indomaret wet tissue atau Indomaret Tas Ramah Lingkungan, serta promosi menarik lainnya," pungkas Wiwiek. (RO/OL-7)