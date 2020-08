Mercedes-Benz Umumkan Diler Terbaik 2019

PT MERCEDES-BENZ Distribution Indonesia (MBDI) kembali menggelar acara tahunan penganugerahan gelar diler terbaik yang menilai kinerja seluruh diler di seluruh Indonesia sepanjang 2019. Dalam acara bertajuk Mercedes-Benz Virtual Star Award ini, diler PT Citrakarya Pranata (CKP) Bandung dinobatkan sebagai Dealer of the Year 2019.



Diler Mercedes-Benz CKP yang berlokasi di Jl Soekarno-Hatta Km 6, No 727, Bandung itu terpilih berkat kinerja yang luar biasa di setiap aspek. Hal ini termasuk penjualan di kendaraan baru dan Mercedes-Benz Certified Used Car.

Kinerja positif juga diperlihatkan pada aspek jam operasional workshop, serta retensi pelanggan dan layanan pelanggan. Terlebih lagi CKP juga telah membuka fasilitas Body & Paint Centre of Competence yang bersertifikat pada 2019.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyatakan bahwa mitra diler merupakan bagian vital dari kesuksesan Mercedes-Benz di Indonesia. Diler CKP Bandung menunjukkan kinerja yang luar biasa di setiap lininya untuk memastikan semua pelanggan mendapatkan pengalaman yang terbaik.

“Atas kerja keras semua karyawannya, kami menobatkan PT Citrakarya Pranata sebagai Dealer of the Year 2019. Antusiasme dan dedikasi mereka mewujudkan kesuksesan untuk memberi pengalaman yang sangat positif dan ramah kepada para pelanggan di seluruh lini bisnis.” ungkap Choi Duk Jun lewat siaran resminya, Rabu (5/8).

Selain menyabet gelar Dealer of the Year 2019, diler CKP Bandung juga berhasil meraih gelar di kategori The Best Performance in Business Excellence 2019.

Pemenang dari kategori lainnya adalah PT Mercindo Autorama Mampang – Jakarta yang berhasil meraih penghargaan The Best Performance in Customer Services 2019 dan PT Putra Borneo Nusantara Indah – Jakarta yang meraih penghargaan The Best Performance in Sales 2019.



Peraih penghargaan Mercedes-Benz Virtual Star Awards:

- Dealer of the Year 2019: PT Citrakarya Pranata – Bandung

- The Best Performance in Business Excellence 2019: PT Citrakarya Pranata - Bandung

- The Best Performance in Customer Services 2019: PT Mercindo Autorama Mampang - Jakarta

- The Best Performance in Sales 2019: PT Putra Borneo Nusantara Indah - Jakarta

Jaringan resmi diler Mercedes-Benz untuk kendaraan penumpang saat ini mencapai 21 diler di seluruh Indonesia. Tahun ini, Mercedes-Benz merayakan 50 tahun kehadirannya di Indonesia. Dalam memperingati momen spesial ini, Mercedes-Benz baru-baru ini memperkenalkan dua model khusus: Mercedes-Benz S-Class Edition 50 dan Mercedes-AMG G 63 Edition 50. (S-4)