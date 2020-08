Hunian Rp1 Miliar di Freja House Sasar Milenial

SINAR Mas Land menghadirkan hunian idaman bertajuk Freja House yang berlokasi di BSD Central atau pusat BSD City.

Klaster ini memiliki akses transportasi yang mudah karena dekat dengan pintu tol dan sarana transportasi publik. Nanti, klaster tersebut hanya berjarak sekitar dua menit dari pintu tol keluar di belakang AEON Mall.

Freja House tahap pertama sudah mulai dipasarkan sebanyak 180 unit per 30 Juli 2020.

CEO Residential BSD City Sinar Mas Land, Theodore G Thenoch menjelaskan pihaknya memberi kemudahan bagi kaum muda yang ingin memiliki hunian di Freja House. Antara lain, cara bayar yang sangat ringan.

Freja House dijual mulai dari Rp1 miliar-Rp1,4 miliar. Kemudahannya, pembeli dapat mencicil uang muka (down payment/DP) sebesar 10% sebanyak 15 kali senilai Rp6,6 juta per bulan atau sekitar Rp219 ribu per hari.

Freja House memberikan konsumen kenyamanan berupa konsep rumah yang kompak, smart, modern, dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Para pembeli akan langsung mendapatkan fasilitas fully furnished dan smart furniture yang diaplikasikan pada setiap sudut rumah. Dengan demikian, luasan yang kompak serta penataan ruang akan tetap terlihat rapi dan fungsional.

Setiap unit Freja House memiliki ukuran tanah seluas 4x10 meter persegi dan luas bangunan 51 meter persegi. Hunian ini sangat cocok untuk pengguna atau end user seperti milenial maupun keluarga muda. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan carport.

Selain itu, hunian tersebut juga memberikan potensi investasi yang besar dan menguntungkan. Ini karena lokasinya yang strategis di kawasan yang masih terus berkembang.

Fasilitas lengkap turut mendukung, seperti pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi layaknya Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Atmajaya BSD City, serta IULI.

Lokasinya juga dekat dengan fasilitas pusat perbelanjaan dan perkantoran, seperti Q-Big Mall, The Breeze, AEON Mall, pusat perkantoran BSD Green Office Park. Tak ketinggalan fasilitas kesehatan yaitu Eka Hospital.

BSD City dapat diakses dengan kereta rel listrik (KRL) commuter line melalui berbagai stasiun yang menjangkau berbagai destinasi di Tangerang, Jakarta, dan kota-kota di sekitarnya. BSD City juga diapit dengan tol Jakarta-Merak dan Pondok Indah-BSD City. Kedua akses tol ini terhubung dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)-Soekarno Hatta International Airport.

Akses tersebut juga akan dilengkapi dengan tol Serbaraja yang mengarah ke Balaraja, Tigaraksa, dan daerah di sekitarnya. (S-1)