Presiden Jokowi: Indonesia Stands with Lebanon

PRESIDEN RI Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam bagi warga Libanon terkait ledakan dahsyat.

Baca juga: PM Libanon: Penyebab Ledakan Beirut Harus Bertanggung Jawab!

Ungkapan duka itu disampaikan dalam bahasa Inggris antara lain melalui akun Twitter terverifikasi @jokowi, Kamis (6/8).

"My deepest condolences to my brothers and sisters in Lebanon. In this tragic and painful incident, Indonesia stands with Lebanon," cuit Presiden.

Baca juga: Simpati dan Dukungan Mengalir ke Libanon

Selain itu, Presiden mendoakan bagi seluruh warga dan ledakan di Libanon. "Our thoughts and prayers are with the families and victims of the devastating explosion in Beirut."

Baca juga: Ledakan di Libanon Tak Berdampak bagi Harga Minyak Indonesia

Ledakan sangat dahsyat terjadi di Port of Beirut, Selasa (4/8) pukul 18.02 waktu setempat. Tingkat kehancuran dan kerusakan properti terjadi dalam radius beberapa kilometer dari pusat ledakan. Ledakan itu telah menyebabkan ratusan korban tewas dan ribuan korban luka-luka. Bangunan di sekitar lokasi titik ledakan pun hancur serta gelombang kejut dirasakan seluruh kota itu. (X-15)