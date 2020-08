Nadal Absen di Grand Slam AS Terbuka

PETENIS nomor dua dunia Rafael Nadal, kemarin, memastikan tidak akan mempertahankan gelar ajang bergengsi turnamen tenis grand slam Amerika Serikat Terbuka tahun ini.

Nadal mengikuti langkah petenis putri nomor satu dunia asal Australia Ashley Barty yang juga memutuskan tak mengikuti turnamen grand slam tersebut karena sama-sama mengkhawatirkan covid-19.

“Setelah banyak pertimbangan saya memutuskan tidak akan bermain pada AS Terbuka tahun ini,” kata Nadal di akun media sosialnya.

Menurut Nadal, situasi sekarang terbilang rumit karena jumlah kasus covid-19 terus bertambah akibat belum ada yang bisa mengendalikannya. “Ini keputusan yang tak pernah saya inginkan, tetapi kali ini saya memutuskan dengan mengikuti kata hati saya dan untuk saat ini saya lebih baik tak bepergian,” tegas pria asal Spanyol itu.

Tahun lalu, Nadal melalui duel sengit di Flushing Meadows, menuntaskan perlawanan Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 dalam waktu 4 jam 50 menit. Nadal mengoleksi trofi AS Terbuka yang keempat, sekaligus menambah trofi grand slam menjadi 19 atau hanya berjarak satu trofi dari rival beratnya, Roger Federer.

Sejauh ini, baru Nadal dan Barty yang mengumumkan tidak akan berpartisipasi di AS Terbuka. Sebelumnya telah ada beberapa petenis top dunia yang menyatakan akan ikut AS Terbuka, seperti Novak Djokovic dan Dominic Thiem. Mereka sementara ini belum mengambil sikap lagi soal rencana ikut serta di AS Terbuka.

AS Terbuka dijadwalkan dilangsungkan 20-28 Agustus. Selang dua pekan kemudian, berlangsung grand slam Prancis Terbuka mulai 13 September. Grand slam tanah liat itu mundur dari jadwal semula, Mei lalu.

Di sisi lain, Madrid Terbuka 2020 yang dijadwalkan berlangsung pada 12-20 September dinyatakan dibatalkan karena jumlah kasus covid-19 bertambah di Madrid, Spanyol. ‘Negeri Matador’ masih belum bebas dari pandemi korona, bahkan dilaporkan memasuki gelombang kedua.

“Sebagai tindakan bertanggung jawab sesudah melihat situasi terkini yang disebabkan covid-19 dan setelah mengevaluasi secara menyeluruh keadaan bahwa pandemi ini terus terjadi, telah diputuskan bahwa Madrid Terbuka 2020 tidak akan digelar tahun ini,” ujar penyelenggara. (Ant/Dmr/R-3)