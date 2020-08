Perbankan Nasional Masih Stabil dan Sehat

PERBANKAN nasional dinilai masih dalam kondisi stabil dan sehat. Meski indikator-indikator perbankan menunjukkan terjadi penurunan di beberapa bank, secara keseluruhan kondisi perbankan masih baik. Beberapa bank bahkan masih mencatatkan kenaikan keuntungan selama Semester I-2020.

"Likuiditas bank terjaga. Kualitas aset masih baik sehingga memungkinkan bank untuk tetap mendapatkan keuntungan. Memang rasio NPL (Non Performing Loans) mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya masih dalam batas aman. NPL perbankan masih di bawah batas psikologi 5%," ungkap Direktur Riset CORE (Center of Reform on Economics) Piter Abdullah, Rabu (5/8).

Terkait isu beberapa bank mengalami permasalahan likuiditas, Piter menegaskan bahwa isu tersebut tidak sepenuhnya benar. Permasalahan likuiditas yang dihadapi beberapa bank tertentu masih dalam batas-batas yang bisa dikelola oleh otoritas.

Permasalahan Bank Bukopin, misalnya, sudah semakin jelas penyelesaiannya dengan masuknya Kookmin Bank membawa dana segar ke bank tersebut dan menempatkannya sebagai pemegang saham pengendali yang baru.

"Masuknya Kookmin Bank di Bank Bukopin di tengah isu permasalahan Bukopin membuktikan bahwa permasalahan di Bank Bukopin tidaklah mengkhawatirkan dan Bank Bukopin memiliki prospek yang sangat baik," imbuh Piter.

Dengan masih terjaganya kondisi perbankan di tengah wabah pandemi covid-19, Piter mengatakan pesan berantai yang mengajak masyarakat untuk menarik dana di perbankan dapat dipastikan adalah hoax yang harus dilawan.

Pesan hoax ini berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan dan juga perekonomian nasional yang sesungguhnya saat ini masih stabil dan sehat.

"Oleh karena itu penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah untuk menghentikan peredaran pesan yang menyesatkan ini," pungkasnya. (E-3)