Launching Single Kedua, Amanda Semakin Eksis Sebagai Penyanyi

AMANDA Caesa Addiva putri semakin menunjukan keseriusannya di dunia tarik suara. Hal itu komedian Parto Patrio dan Diena Risty dengan merilis single keduanya berjudul 'Half a Soul.

Sama seperti single pertamanya, pada single kali ini pun bercerita sedihnya seseorang ketika tidak dicintai balik pasangan. Bedanya pada single pertama bernada lebih gembira dan diiringi musik yang lebih fun, sementara Half a Soul bernuansa lebih sedih.

Sebelumnya penyanyi yang akrab disapa Amanda itu merilis single pertama berjudul "Even If You Aren't There For Me, lagu yang bercerita tentang seorang gadis innocent (lugu/polos) yang baru pertama kali jatuh cinta. Kali ini Amanda bercerita latar belakang lirik yang dibuatnya tentang seseorang yang baru ditinggal pasangannya.

"Lagu ini berkisah tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, walaupun mereka sudah melewati susah-senang bersama. Cewe ini ingin tahu apa yang kurang dari dirinya hingga pasangannya meninggalkannya," tutur Amanda.

Lirik sedih yang menjadi inspirasi lagu itu, kata dia bukan terinspirasi dari kisah pribadi melainkan film-film yang biasa dia tonton dan cerita curhatan dari teman-temannya. "Engga nyeritain kisah sendiri karena belum berpengalaman. Aku cuma membayangkan gimana rasanya di posisi itu dan aku ceritain ke lirik lagu," ujarnya.

Menurutnya, butuh waktu yang tidak lama untuk merampungkan single keduanya ini. "Aku bikin lagu ini mulai dari awal Mei lalu, lalu diaransemen pada Juni, dan video klip dibuat pada awal Juli."

Demi menghibur para penggemar dan subscriber di channel Youtube-nya, ia sengaja live streaming saat launching single kedua itu pada Selasa (7/8) lalu. Setelah merilis single keduanya itu, Amanda berharap bisa segera merilis album dari lagu-lagu ciptaannya nanti tanpa menganggu pendidikannya. (Ant/A-1)