Warga Jakarta Berhasil Sembuh Covid-19 Capai 14.760 Orang

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Weningtyas Purnomorini mengungkapkan, selama 24 jam ada penambahan 357 kasus positif covid-19 di Ibu kota.

Total jumlah kasus konfirmasi positif di Jakarta pada hari ini, Rabu (5/8) sebanyak 23.266 kasus.

"Dari jumlah tersebut, 14.760 orang dinyatakan telah sembuh covid-19, sedangkan 895 orang meninggal dunia," ujar Weningtyas dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (5/8)

Soal pemeriksaan covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) hari ini ada 5.044 spesimen. "4.287 di antaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 357 positif dan 3.930 negatif," imbuh Weningtyas.

Untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk, DKI telah periksa sebanyak 39.921. Sedangkan, selama sepekan jumlah orang yang dites PCR sebanyak 37.187.

Ia menjelaskan, WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang atau bukan spesimen per minggu, atau 1.521 orang per hari.

"Jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4X lipat standar WHO," klaim Weningtyas. (OL-12)