Twice Dijadwalkan Comeback pada Oktober 2020

GRUP idola K-pop Twice bersiap kembali menyapa penggemar mereka melalui lagu baru pada Oktober 2020. Hal itu diungkapkan jaringan berita Korea Selatan, Sports Chosun, Rabu (5/8).

Seorang sumber dari JYP Entertainment mengklarifikasi kepada Newsen, "Memang benar Twice sedang mempersiapkan album baru. Kami akan mengumumkan detail dari jadwal comeback setelah mereka dikonfirmasi."

Jika Twice kembali pada Oktober, ini akan menjadi comeback pertama mereka dalam empat bulan sejak MORE & MORE pada Juni.

Sementara itu, Twice bersiap menyambut penggemar melalui konser daring Beyond LIVE - TWICE: World in A Day, yang berlangsung pada 9 Agustus pukul 15.00 waktu setempat via V Live.

Konser itu mengusung konsep touring seluruh dunia dalam satu hari yang memungkinkan Twice berkomunikasi dengan penggemar di seluruh dunia sekaligus menampilkan pertunjukan melalui konser on-tact (daring).

Beyond LIVE sendiri merupakan platform daring yang bertujuan menciptakan pengalaman konser baru yang dioptimalkan.

Ada fitur teknologi yang diunggulkan seperti live sync kamera berjalan, grafis 3D, dan menghubungkan tongkat cahaya penggemar (light stick) di rumah sehingga dapat berubah dalam warna dan pola sesuai dengan lagu.

Sebagai platform yang diluncurkan secara kolaboratif oleh SM Entertainment dan Naver, Beyond LIVE telah menyelenggarakan konser untuk banyak grup SM Entertainment.

Twice akan menjadi penyanyi di luar SM yang memanfaatkan platform ini.

Selain itu, grup dengan sembilan personel ini juga baru-baru ini dikonfirmasi tampil di Soribada Best K-Music Awards 2020 pada 13 Agustus. (Ant/OL-1)